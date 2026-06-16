Mercedes González asegura que "jamás" interfirió en la UCO por petición de Leire Díez ni participó en ninguna trama

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior, en el Senado - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

"No he interferido en investigación alguna, jamás, nunca, ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil", ha señalado en la Comisión de Interior en el Senado, donde ha sostenido que siempre ha mantenido un "respeto escrupuloso, total y absoluto al trabajo y buen hacer" de las investigaciones judiciales y la "necesaria independencia judicial".

Mercedes González ha reconocido que tuvo varios encuentros con Leire Díez, como desveló la UCO en los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero "nunca" para participar en ninguna campaña de desprestigio "ni influenciada por la señora Díez ni otra persona".

También ha dicho que no ha adoptado nunca "ninguna medida como elemento de presión" contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones reservadas, lo que los agentes relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil.

"Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro", ha dicho.

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