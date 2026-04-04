Meritxell Batet afirma que en dos años no ha visto las sesiones del Congreso: "Me dolía demasiado"

Archivo - La expresidenta del Congreso, Meritxell Batet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet (PSC) ha afirmado que durante dos años no ha podido ver las sesiones del Congreso: "Me dolía demasiado. Es todo tan feo. Hay tanta violencia verbal", ha lamentado en una entrevista concedida a 'El Periódico" recogida por Europa Press.

Batet ha llamado a enganchar a la gente a la política y ha criticado aproximaciones cuyo objetivo es "la destrucción de la persona, no puede ser, porque destruye el marco de convivencia y acaba con la credibilidad de la política y eso es demoledor", algo por lo que, dice, siente una tristeza profunda.

Sobre la polarización en el hemiciclo ha remarcado que durante su presidencia intentó que los diputados se alejaran de las lógicas de amigo y enemigo: "Aquí todos ensalzamos la Transición, pero no la practicamos", ha señalado.

En este sentido, sobre la situación en el Congreso, ha asegurado que el PP "es el principal partido de la oposición y tiene un rol muy relevante y, por tanto, mucha responsabilidad en este asunto".

También ha lamentado que, pese haber dejado la primera línea política en 2023, le siguen "insultando por la calle", en ocasiones en presencia de sus hijas, algo que, explica, es muy desagradable.