El Ministerio de Sanidad despliega una bandera palestina de grandes dimensiones con el lema 'Stop genocidio'

Imagen de una bandera palestina de grandes dimensiones con el lema 'Stop genocidio' desplegada en el Ministerio de Sanidad. - PERFIL DE 'X' DE MÓNICA GARCÍA

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García ha desplegado en su sede una bandera palestina de grandes dimensiones con el lema 'Stop genocidio. Con los derechos humanos y el derecho a la salud'.

La propia ministra ha publicado en la red social 'X' una imagen con la enseña palestina que luce a la entrada del Ministerio, que cuenta con el logo oficial del Gobierno y de la cartera de Sanidad.

La instalación de esta bandera coincide con la interceptación por parte de Israel de los activistas de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza y de las protestas en apoyo al pueblo palestino, con una gran manifestación convocada para este sábado en Madrid.

Recientemente y en el marco de los 'Desayunos informativos de Europa Press', García anunció que su departamento concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios que están realizando su labor en Gaza.

"Se la vamos a conceder a partir de la mano de Raúl Incertis. Porque estamos orgullosos de todos aquellos que, a pesar de todas las dificultades, a pesar del genocidio, siguen estando allí, dedicando 24 horas a salvar la vida de sus compatriotas", señaló el pasado 22 de septiembre.

También comentó en otra intervención pública el pasado mes que el Gobierno llevará a cabo la quinta misión para atender y acoger a más menores procedentes de Gaza, al tiempo que ofreció a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se sumen a esta iniciativa y los acojan.

El pasado miércoles criticó que la detención de la flotilla "es una demostración más de la falta de humanidad de Israel y de su determinación de acabar con el pueblo palestino".

"Exigimos la liberación inmediata de todos los tripulantes detenidos y que la Comunidad internacional actúe para detener el genocidio en Gaza. Netanyahu y su gobierno deben ser juzgados. Basta de impunidad", proclamó en redes sociales.