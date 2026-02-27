La misión 'AquaSTART' de la AECID concluye tras potabilizar 750.000 litros de agua en 27 días en Mozambique

Finaliza con éxito la misión potabilizadora del START en Mozambique. - (AECID)

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha dado por finalizada la misión de potabilización de agua en Mozambique, 'AguaSTART', que ha logrado potabilizar 750.000 litros de agua en 27 días.

Así lo ha informado AECID en un comunicado en el que celebran que el agua haya llegado a 375.000 personas en la localidad de Hokwe (Mozambique), que se encontraba en una emergencia por el colapso de infraestructuras básicas y desplazamientos masivos de la población local tras las precipitaciones y el ciclón Gezani que ha afectado a 724.000 personas en el país africano.

En Hokwe, dentro de la provincia de Gaza, quedó inutilizado el depósito principal de agua por las condiciones meteorológicas adversas del pasado mes de diciembre, al tiempo que su alternativa presentaba niveles elevados de salinidad, quedando también inservible para el consumo humano.

Por eso, el AECID activó y registró en el European Civil Protection Pool al equipo 'AquaSTART'--Spanish Technical Aid Responsive Team--, cuyo módulo potabilizador está diseñado para el filtrado y cloración de aguas en contextos de emergencias.

Una vez desplegados, el 3 de febrero ya se pudo garantizar un suministro estable junto con UNICEF y la empresa pública regional de aguas.

UNA MISIÓN INTERINSTITUCIONAL

La misión ha contado con la participación de 18 personas (15 hombres y 3 mujeres), procedentes en su mayoría de la Comunidad de Madrid (16), además de un profesional de Andalucía y uno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El equipo ha estado compuesto por personal de la AECID, que ha sido responsable de la coordinación institucional; personal técnico de TRAGSA; voluntarios del Sistema Nacional de salud; logistas de SUMMA 112, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ERICAM (Bomberos de la Comunidad de Madrid) y personal de la ONG CESAL, responsables del área de cocina y apoyo logístico.

Con dicha plantilla, la operación ha transcurrido en dos rotaciones. El primer grupo viajó entre el 1 y el 15 de febrero y la segunda ronda lo hizo entre el 13 y el 27 del mismo mes.

Tan pronto como intervinieron, formaron a los trabajadores de la entidad pública de aguas de Mozambique en la operación y el mantenimiento del sistema instalado. Así podrán trabajar con los tres equipos instalados, con una capacidad de hasta 80.000 litros diarios, tras la salida del equipo START o en futuras emergencias.

Asimismo, AECID ha enviado más de 20 toneladas de material humanitario por un valor de 106.000 euros que se prevé que llegue a más de 56.000 personas.