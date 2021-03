Monasterio esperaba que Iglesias "quisiera huir" del Gobierno como lo hizo "con los ancianos muriendo en residencias"

Dice que Vox va a entrar en el Gobierno y por eso Iglesias se ha sumado a la campaña

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este martes que esperaba que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, "quisiera huir" del Ejecutivo como lo hizo cuando, en la primera ola del coronavirus, "tenía que asumir responsabilidades con los ancianos muriendo en residencias".

"Esperaba que Pablo Iglesias quisiera huir del Gobierno como huyó cuando tenía que asumir responsabilidades con los ancianos muriendo en residencias. Es un partido en descomposición que no llega al 5% y no va a entrar en Madrid si él no se involucra en la campaña", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press.

La líder de Vox ha asumido que su partido esta vez va a entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras las elecciones y cree que ello es lo que le ha motivado a Iglesias a sumarse a la campaña y presentarse como candidato. Además, considera que es muy importante que Vox lo consiga porque es donde va a haber "sensatez" frente al "bochorno y el espectáculo" que se está viviendo ahora.

Por ello, ha indicado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que es "una equivocación" que vaya anunciando mayoría absoluta del PP cuando "van a necesitar a Vox". "Nuestro enemigo es el comunismo y hay que hacer frente a las políticas que arrebaten a los madrileños la libertad, que traen miseria y ruina", ha lanzado.

A su juicio, el líder de Podemos "tiene claro que Vox entra a gobernar en Madrid" y es por lo que se suma como candidato a la campaña. Así, ha indicado que Podemos "nace y crece" con un Gobierno de Mariano Rajoy en España, porque "no se actuó con contundencia con mayoría absoluta para eliminar las políticas de izquierda".

En este punto, Monasterio considera que la dirigente autonómica no ha sacado a Iglesias del Gobierno de España, como dice; sino que "ha conseguido que entre en las elecciones en Madrid". Ello sí lo ve como "una oportunidad para sacar al comunismo" del panorama español de la política.