Moncloa afea a Peinado que convoque a Begoña Gómez el mismo día que Sánchez comparece en el Congreso: "No tiene límites"

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vuelve a cargar contra el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por su última decisión de citar a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, el mismo día que este comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los últimos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Ejecutivo: "No tiene límites", afirman fuentes de Moncloa.

El juez ha citado a Gómez este miércoles 24 de junio a las 18 horas para que entregue su pasaporte, medida cautelar adoptada tras acordar enviarla a juicio con jurado popular. Una decisión que para el Gobierno "constata la persecución, obsesión y desproporción" de un juez que ha llevado a cabo una instrucción "que carece de todo sentido político y solo atiende a motivos políticos", según trasladaron el pasado sábado fuentes gubernamentales.

Ahora en el Gobierno consideran que Peinado hace coincidir la citación de Gómez con la comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso, prevista para este mismo miércoles a las 9.00 horas.

Sánchez acude a la Cámara Alta tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' acusado de liderar una trama de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos. El exdirigente también deberá explicar el origen de una joyas valoradas en 1,3 millones de euros que la Guardia Civil encontró en una caja fuerte de su despacho.

Como secretario general del PSOE, Sánchez también deberá rendir cuentas ante los diputados sobre las novedades del 'caso Leire Díez' que apuntan a una trama organizada por la exmilitante y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, para entorpecer causas judiciales contra los socialistas.