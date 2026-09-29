Mónica García avisa de que Sumar no avalará un RD de vivienda que se quede a medias pero descarta salir del Gobierno

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante un acto - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado este martes que Sumar no va a aceptar un decreto de vivienda que se quede "a medias", aunque ha descartado salir del Gobierno ya que son ellos los que "empujan" al PSOE para que se "mueva" y atienda a las demandas sociales. Además, ha abierto la posibilidad de que finalmente acepten una división en varios decretos para facilitar el acuerdo.

"Nosotros empujamos desde el Gobierno, yo creo que el Partido Socialista no se hubiera movido en ningún caso en materia de vivienda, en la dirección en la que nosotros queremos que se mueva, si no estuviéramos dentro del Gobierno", ha señalado Mónica García en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre una eventual salida de Sumar del Ejecutivo si no hay acuerdo en el Consejo de Ministros de este martes.

En declaraciones instantes antes de comenzar el Consejo de Ministros, Mónica García ha puesto el foco en medidas como la renovación automática de contratos de alquiler. "No vamos a avalar un real decreto que se quede a medias", ha avisado.

"Nosotros lo que nos planteamos es empujar a este Gobierno para que el apellido progresista no solamente sea un apellido, sino sea una realidad en el principal problema que ahora mismo tiene nuestro país, que es el problema de la vivienda", ha dicho.

DIVISIÓN EN VARIOS DECRETOS

Además, no ha descartado que finalmente acepten una división en varios decretos para facilitar el acuerdo sobre vivienda, teniendo en cuenta aquellas medidas que, a priori, sí pueden contar con el respaldo parlamentario de partidos como Junts.

"Vamos a estudiar todas las posibilidades, por supuesto, porque claro que queremos también que salgan las medidas", ha contestado sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros dé luz verde a varios decretos.

No obstante, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid ha recordado que para Sumar hay medidas que son "fundamentales". "La renovación automática cortaría y limitaría de cuajo la especulación con el alquiler", ha comentado, aludiendo a que es una medida en vigor en otros países de Europa y que "no es nada nuevo".

En su opinión, es clave que un propietario pueda sacar una "rentabilidad razonable", pero "no especular a los cinco años y echar a ese inquilino si ha pagado religiosamente". Tampoco van a aceptar que el mercado sea "voraz con las familias y con la gente".