Mónica García confía en que "salga adelante" el real decreto de embargo de armas a Israel

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece unas declaraciones a la prensa, antes de la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’ - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que confía en que "salga adelante" el real decreto de embargo de armas a Israel y ha asegurado que el Gobierno "está en punta de lanza de la comunidad internacional intentando frenar el genocidio", como ha expresado en declaraciones a medios de comunicación poco antes del inicio de la protesta propalestina convocada este sábado en Madrid, en la que se reivindica el embargo total de armas a Israel.

En este sentido, ha afirmado que desde el Gobierno se han "hecho cargo del sentir popular, del sentir del 80% de la ciudadanía, que considera que hay una verdadera atrocidad el genocidio que se está cometiendo".

"Ese real decreto es lo que hemos hecho para hacernos cargo de ese sentimiento y de esa repulsa hacia el genocidio contra el pueblo palestino", ha asegurado la ministra, añadiendo que cree "que no va a haber ninguna duda de un real decreto de un embargo de armas necesario".

Además, ha aseverado que el real decreto "da respuesta a toda la gente que está desde hace tiempo denunciando este genocidio y defendiendo la humanidad y los derechos humanos del pueblo palestino". "Lo que nos estamos jugando aquí es el futuro de los derechos humanos y de la justicia internacional", ha zanjado.