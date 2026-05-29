Mónica García defiende que el Gobierno está "limpio", pero reclama explicaciones al PSOE por los casos que le afectan

1091318.1.260.149.20260529131156
Vídeo de la noticia
La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación durante el acto por el Día Mundial sin Tabaco, en la Oficina del Parlamento Europeo, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 13:11
Seguir en

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado al PSOE que dé explicaciones ante las investigaciones judiciales que le afectan, si bien ha reivindicado que los miembros del Gobierno son "transparentes y limpios".

En declaraciones a los medios tras acudir al acto por el Día Mundial sin Tabaco, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), García ha recalcado que ante el 'caso Leire Díez' y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero exigen explicaciones por parte del PSOE y el exmandatario.

"Ahora bien, yo defiendo que el Gobierno, los miembros del Gobierno que somos transparentes, hemos rendido cuentas, estamos limpios y hemos venido a trabajar", ha enfatizado.

A su vez, la también líder de Más Madrid ha ahondado que ella pertenece al espacio de la izquierda transformadora, que ha gobernado en muchos sitios en España y tienen "cero unidades de caso de corrupción y cero unidades de caso de 'lobbies'".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado