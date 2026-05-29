Mónica García defiende que el Gobierno está "limpio", pero reclama explicaciones al PSOE por los casos que le afectan

1091318.1.260.149.20260529131156 La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación durante el acto por el Día Mundial sin Tabaco, en la Oficina del Parlamento Europeo, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado al PSOE que dé explicaciones ante las investigaciones judiciales que le afectan, si bien ha reivindicado que los miembros del Gobierno son "transparentes y limpios".

En declaraciones a los medios tras acudir al acto por el Día Mundial sin Tabaco, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), García ha recalcado que ante el 'caso Leire Díez' y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero exigen explicaciones por parte del PSOE y el exmandatario.

"Ahora bien, yo defiendo que el Gobierno, los miembros del Gobierno que somos transparentes, hemos rendido cuentas, estamos limpios y hemos venido a trabajar", ha enfatizado.

A su vez, la también líder de Más Madrid ha ahondado que ella pertenece al espacio de la izquierda transformadora, que ha gobernado en muchos sitios en España y tienen "cero unidades de caso de corrupción y cero unidades de caso de 'lobbies'".