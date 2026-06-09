Mónica García exige al PSOE saber "con luz y taquígrafos" todo sobre "la trama chapucera" del 'caso Leire Díez'

1094717.1.260.149.20260609183635 Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exigido saber "con luz y taquígrafos" todo sobre "la trama chapucera" del 'caso Leire Díez', y ha avisado al PSOE que "tendrá que dar todas las explicaciones posibles" al respecto.

"Más allá de las elucubraciones que se puedan hacer en diferentes informes o medios de comunicación, queremos saber con luz y taquígrafos todo lo que ha pasado en todo momento y hasta dónde llega la trama chapucera de la 'fontanera' Leire", ha señalado este martes en declaraciones a los medios en el Senado.

Así se ha expresado después de que la Cámara Alta haya pospuesto al martes 16 de junio la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior para dar explicaciones sobre el 'caso Leire Díez'.

Una comparecencia que ha sido solicitada con carácter "urgente" por el Partido Popular después de que la Unidad Central Operativa (UCO) revelara contactos entre la exmilitante socialista Leire Díez y la máxima responsable del instituto armado. Los 'populares' reclaman explicaciones sobre estas comunicaciones.

Ante ello, Mónica García ha reiterado la necesidad de que los socialistas den explicaciones al respecto, si bien ha defendido que, desde su formación, están en el Ejecutivo para "gobernar" y "mejorar la vida de la gente".

"Para seguir haciendo transformaciones que están llevando a nuestro país a ser el faro de las mejores políticas progresistas, que es parte de lo que no le gusta al Partido Popular y a Vox", ha trasladado, reivindicando que "las políticas progresistas funcionan y hacen que mejore la vida de la gente y la economía".