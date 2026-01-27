Montero acudirá este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz en representación del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a Adamuz (Córdoba) para interesarse por el accidente ferroviario. - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá este jueves, en representación del Ejecutivo, a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que dejó un total de 45 fallecidos, en Huelva, según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press.

El acto tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la localidad y estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia.

La noche del domingo 18 de enero, a las 19.40 horas, 45 personas murieron cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y más de un centenar resultaron heridas, algunas de gravedad.