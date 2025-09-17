Montero afea a Feijóo sus "malabarismos" con Gaza y el PP dice que Sánchez no puede gobernar "justificando la violencia"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

La vicepresidenta dice que su Gobierno trabaja "por el interés general" y el PP replica que lo hace por el de "la familia de Sánchez"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este miércoles los "malabarismos" que, a su juicio, está haciendo el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, para no hablar de "genocidio" en Gaza, y desde la bancada 'popular', su portavoz, Ester Muñoz, ha replicado pidiéndole que deje de "justificar la violencia" vivida en los últimos días en las calles en favor del pueblo palestino.

Montero ha clamado que lo que está ocurriendo en la franja de Gaza es un "genocidio" para censurar al líder de la oposición de intentar hacer "malabarismos" para no aclarar la postura del PP. "Pero la historia nos juzgará, y pondrá a este Gobierno al lado de la legalidad internacional y de los derechos humanos, y al PP, al lado de los cobardes que están callados mientras se asesinan a miles de personas en Gaza", ha dicho.

LA VIOLENCIA NUNCA ES EL CAMINO

"No pueden mantenerse en el poder justificando la violencia", se ha limitado a replicarle la diputada 'popular' en su turno antes de pedir a los socialistas que "reflexionen" porque "la violencia nunca es el camino, señora Montero".

Este rifirrafe entre ambas ha tenido lugar durante la sesión de control en el Congreso, en la que Muñoz ha comenzado su intervención criticando que el Gobierno no deje de presumir de que están mejorando la vida de los españoles cuando, en realidad, está mejorando la de "algunos", como "la familia del señor Sánchez".

"Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrática y su hermano, de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo que no pisaba", ha señalado Muñoz, quien también sostiene que la vida del ex 'número dos' del PSOE Santos Cerdán "ha mejorado", pese a que "se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión", al igual que la de la familia del expresidente José Luis Rodrígue Zapatero, cuyo patrimonio, ha dicho, ha mejorado "más de un 90%". "Mire que da de sí trabajar para China y para Venezuela", ha ironizado.

Frente a esto, la vicepresidenta primera ha querido dejar claro que su Gobierno trabaja "por el interés general, incluidos los derechos humanos a nivel internacional", en referencia de nuevo al conflicto entre Israel y Palestina.

En este punto, ha destacado que, pese a no del PP, el Ejecutivo ha aprobado el SMI y una reforma laboral, y ha propuesto diversos impuestos a las energéticas o a la banca. Por tanto, ha resumido, "está muy claro: nosotros defendemos el interés general y ustedes defienden el interés de una minoría, el interés de una elite".

Frente a esto, la portavoz parlamentaria de los 'populares' ha criticado que el Gobierno esté todo el día hablando de "grandes cifras" o de que España es "un país seguro". "¿Y sabe lo que piensan los españoles cuando la escuchan?: ¿de qué planeta se ha escapado?", ha comentado Muñoz, para añadir que los españoles "no vive y no come de los relatos" que genera el Gobierno.

Es más, los españoles, ha enfatizado, están "hartos" y quieren un cambio" y ahora miran a la derecha tanto los jóvenes que quieren oportunidades como las mujeres, que "ya no se fían de su feminismo" y como los autónomos "que quieren llegar a final de mes y están hartos de su expolio".

"Cuando un joven pide oportunidades y no subvenciones, le llaman facha; cuando una mujer no quiere que con su dinero se paguen a mujeres prostituidas para su Gobierno, la llaman mentirosa; cuando alguien quiere una inmigración ordenada, lo llaman racista; cuando alguien no llega a final de mes porque su salario se queda en 1.500 euros por sus impuestos, le llaman insolidario; y cuando alguien llama corrupción a la corrupción de su Gobierno, lo llaman fascista", ha enumerado para lamentar los "insultos" que el Ejecutivo dedica a quienes no piensa como ellos.

Con todo, Muñoz sostiene que en España "no se ha puesto de moda ser facha", sino decir "basta", "no callarse ante una izquierda corrupta e incompetente". "Lo que quieren es vivir mejor, tener servicios públicos de calidad, que los trenes funcionen, y llegar a final de mes. Ya no les importan sus etiquetas", ha concluido.

"MIEDO"... EL DE FEIJÓO A "NO LLEGAR AL FINAL DE LA LEGISLATURA"

En su turno, la ministra de Hacienda ha respondido que quien tiene "miedo" en estos momentos es el PP y, especialmente" su líder pero por "no llegar vivo al final de la legislatura". "Eso es lo que le pasa al PP por mucho que se empeñen en intentar disfrazarlo", ha indicado.

Dicho esto, Montero ha recordado que esta semana la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha mejorado la calificación de España apuntando que la economía española "va como un tiro, que se está creando empleo y que estamos creciendo por encima de la media". Tanto que hasta los propios presidentes autonómicos "presumen" de esos datos económicos." Lo que le ocurre al PP es que no tiene rumbo, ni encuentra el rumbo, ni lo va a encontrar porque no tiene proyectos para este país", ha zanjado.

En otro duelo parlamentario, en este ocasión, con el diputado del PP Elías Bendodo también ha cargado contra Montero por no hablar nunca de "la corrupción y la prostitución que rodea a su partido y a su Gobierno". "¿Cómo usted y toda la bancada socialista van a mirar a la cara a las mujeres españolas? ¿Con qué cara? ¿Con la cara de Ábalos, del Tito Berni o de las Saunas Adán?", ha planteado.

En su réplica a Bendodo, Montero se ha burlado de estas acusaciones por venir de parte de un PP que tiene a sus dos predecesores en Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, "o investigados o en la cárcel".