Montero, contra Mazón por "cambiar de versión cada día": Es un "desprecio" a los valencianos

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "cada día cambia de versión" sobre su actividad cuando ocurrió la dana, lo que le parece un "desprecio" a los valencianos.

Montero ha respondido así al ser preguntada después de que Mazón asegure ahora que llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas del pasado 29 de octubre, día del temporal que arrasó parte de la provincia de Valencia causando más de 220 víctimas mortales, si bien él niega que haya cambiado de versión.

"La situación de Carlos Mazón es insostenible. Cada día cambia de versión y, además, de una manera, como ustedes han visto, muy alegre. O sea, aquí hoy se dice que uno está en una reunión a las 7, luego se dice que a la reunión no llega hasta las 8 y pico, no habla de con quién estuvo durante ese periodo", ha criticado la vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Y ha calificado de "negligente" la actitud de Mazón durante y después de la crisis en lo que se refiere a "la transparencia y la rendición de cuentas debida, sobre todo cuando se han perdido vidas de una manera tan dramática en Valencia".

"Me parece desde luego un desprecio al conjunto de la ciudadanía de Valencia que vaya cambiando de opinión, que no hable con criterio y con transparencia de lo que ocurrió aquella tarde y, lo peor, que intente echar la culpa a la ciencia, a los técnicos, a los expertos, a todos aquellos que ese día sí que hicieron su trabajo", ha concluido Montero, para criticar que "no había nadie del otro lado" y todavía "no se sabe dónde estaban".