Montero defiende que Bildu ha "aprendido" lo que significa estar en democracia y se ha "reconvertido"

Admite que el 'caso Koldo' ha hecho "mucho daño" al PSOE y al Gobierno y que no da "crédito" sobre todo lo que lee de Ábalos

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que EH Bildu ha "aprendido" como formación política lo que significa "estar en democracia" y se ha "reconvertido" como ningún otro partido.

Así, sobre qué grupos parlamentarios son los más complejos a la hora de las negociaciones, Montero ha asegurado que todos son "súper rocosos" incluido Bildu. Según ha subrayado, no hay ningún partido que tenga el recorrido que ha tenido Bildu en cuanto a que "han aprendido lo que significa estar en democracia", ha sostenido Montero en una entrevista en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta, recogido por Europa Press.

Para la ministra, EH Bildu ha aprendido de los caminos "que no se deben de tomar" y que sus aspiraciones respecto de Euskadi "no son de un día para otro". "Este partido se ha reconvertido de una manera probablemente como ningún otro en la democracia", ha apostillado.

A su entender y "con distancia" se estudiará qué ha ocurrido con la incorporación política de una "pulsión" que había en Euskadi y que provocó sufrimiento a todas las personas que estuvieron afectadas por el terrorismo.

Dicho esto, y cuestionada precisamente por estas declaraciones anteriormente mencionadas y que podrían ser utilizadas por la oposición para la crítica, Montero ha espetado que el Partido Popular "utiliza comodines permanentemente para intentar eludir el debate político" que son de "alcance rápido".

Además, la ministra ha deslizado que independientemente de que algunos partidos intentan permanentemente asociarlos con la etapa del terrorismo porque ellos --Bildu-- son también "responsables de dónde vienen", ella prefiere discutir con una formación política a propósito del escudo social, de la vivienda o del salario mínimo interprofesional.

"NO DOY CRÉDITO"

En clave nacional, Montero también ha sido abordada sobre el 'caso Koldo', una trama que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Al respecto, la secretaria socialista ha señalado que todavía no da "crédito" porque el que fuera secretario de organización del partido "no es alguien más".

Así, Montero ha admitido que este caso está haciendo "mucho daño" al Partido Socialista y que es "increíble" lo que se está escuchando y viendo. "No entiendo cuáles son las motivaciones que llevan a alguien presuntamente a tener determinados comportamientos. Yo no salgo de mi asombro", ha dicho Montero, asegurando que ella no sospechaba nada.

Al respecto, la ministra de Hacienda ha explicado que durante los tres años que compartió gabinete con Ábalos mantuvo una relación "absolutamente normal" y que no dio "síntomas" ni muestras de "nada que no sea lo que todos los ciudadanos" percibían en su momento. "Le tengo que decir que yo me quedo de piedra", ha mantenido Montero sobre este asunto.

En este sentido, y con respecto al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que señaló que su jefe de gabinete Carlos Moreno se reunió para pedirle un aplazamiento de deuda, Montero ha señalado que Aldama se la tiene "jurada" al Ministerio de Hacienda por investigar su entramado empresarial. "El problema del señor Aldama es el fraude fiscal que tiene con los hidrocarburos", ha espetado, defendiendo en todo momento el trabajo de su jefe de gabinete.

A su juicio, el presunto conseguidor de la trama "apunta más arriba" de Carlos Moreno y quiere "vengarse" del Ministerio de Hacienda. "Estoy convencida de que va a volver a la cárcel", ha apostillado.