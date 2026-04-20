Montero defiende la "legalidad" de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra: Están "avalados" por la Justicia

La diputada del Congreso de los Diputados y ex Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La exministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha defendido desde el Senado la "legalidad" de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI, subrayando que ambos procedimientos fueron "avalados por instancias nacionales y europeas".

Así se ha pronunciado Montero ante las preguntas del Partido Popular en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, donde ha insistido en que estas operaciones se tramitaron conforme a un procedimiento "perfectamente establecido" y autorizado por la Comisión Europea.

"No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías", ha señalado Montero, que ha añadido que estos procesos han sido respaldados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (IGAE).

En concreto, ha recordado que el préstamo a Air Europa fue "avalado" por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea, mientras que en el caso de Plus Ultra los tribunales analizaron durante dos años la operación y concluyeron que se actuó conforme a la "legalidad".

Por otro lado, ante las preguntas del Unión del Pueblo Navarro (UPN) sobre una posible intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, Montero ha negado haber recibido indicaciones al respecto y ha calificado de "ofensiva" la insinuación de que la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera participado en la tramitación del expediente.

En este sentido, la exministra ha subrayado que, hasta donde conoce, las investigaciones judiciales abiertas sobre Gómez "están al margen" de la operación y ha recordado que distintas resoluciones de la Audiencia Provincial han acotado el objeto de esas diligencias.

Montero ha insistido además en que "nunca" recibió llamadas de Pedro Sánchez relacionadas con el rescate de Air Europa ni con el de ninguna otra empresa. "Jamás, nunca me hizo ninguna referencia respecto a esta cuestión, ni a esta empresa ni a ninguna", ha afirmado, rechazando así la existencia de presiones o instrucciones externas durante la tramitación de los préstamos concedidos a través de la SEPI.

En relación con las preguntas sobre la posible intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, Montero ha asegurado no tener conocimiento de ninguna relación entre el exmandatario y gestiones vinculadas a la ayuda concedida a la aerolínea.

Además, ha señalado que, según la información de la que dispone, las actividades profesionales de Zapatero "son absolutamente legales" y ha recordado que el socialista no está "investigado".

Por último, Montero ha asegurado que, mientras era ministra de Hacienda, "no tuvo conocimiento" de que la SEPI negociara un nuevo calendario para la devolución del rescate de Plus Ultra.

En este sentido, ha aclarado que tampoco conoce la situación actual. "Ahora lo que sé es por la prensa; no tengo ninguna relación con el Ministerio", ha zanjado.