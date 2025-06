Montero dice que el Gobierno actuará si la UCO señala procedimientos irregulares y afirma que todavía no lo ha hecho

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Gobierno actuará si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala procedimientos irregulares en contrataciones públicas, pero considera que por el momento no lo ha hecho.

Después de la publicación del informe de la UCO que señaló al hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presuntamente cobrar mordidas en adjudicaciones irregulares de obras públicas, Montero ha indicado que por ahora no hay ninguna denuncia.

"No sé si habrá informes posteriores o saldrán nuevas averiguaciones, pero hoy encima de la mesa no hay ninguna denuncia planteada por la UCO, ninguna investigación practicada por la UCO que diga que la mesa de contratación hizo mal su trabajo", ha asegurado este martes en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras la sesión de control al Gobierno.

Al ser preguntada de nuevo sobre si hubo o no amaños de contratos, ha respondido que no puede afirmar lo que no sabe y ha reiterado que el informe no dice en ningún momento que la mesa de contratación "el órgano encargado de la adjudicación, haya cometido ninguna irregularidad".

Dicho esto, ha señalado que si en algún momento la UCO apunta hacia algún procedimiento administrativo "mal hecho", el Gobierno actuará. "Pero mientras eso no ocurra, no vamos a andar especulando", ha insistido.

NO HA HABLADO CON CERDÁN

Por otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE, ha asegurado que no ha hablado con Santos Cerdán tras su salida de la Secretaría de Organización y ha reiterado que en el partido están "muy dolidos" y se sienten "muy traicionados" porque es una persona "importante" en el PSOE.

Finalmente Montero ha hecho hincapié en el hecho de que el Gobierno conociera el informe de la UCO el mismo jueves 12 de junio, cuando se levantó el secreto de sumario y desliza que el PP tuvo acceso al mismo anteriormente.

"¿Por qué el Partido Popular hablaba de un supuesto informe de la UCO?", ha afeado Montero que considera que los de Alberto Núñez Feijóo deben explicar si lo tenían en un momento en que no debían tenerlo. "En este país tiene que haber procedimientos garantistas y esto significa que todos tenemos que acceder en igualdad de condiciones a aquellas cuestiones que puedan afectarnos", ha zanjado.