Montero dice que el sistema de financiación respeta la ordinalidad para Cataluña, pero no lo garantiza en otras CCAA

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas.

Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña, según ha garantizado Montero en la rueda de prensa de presentación del nuevo sistema.

"La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las CCAA.

En ese sentido ha explicado que en el momento en que una comunidad decide mantener el 'statu quo', un mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto, "se altera el principio de ordinalidad".

"El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma", ha indicado en referencia a las declaraciones del líder independentista después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha apostillado, no se conserva el principio de ordinalidad entre comunidades como Cantabria y Madrid porque la financiación por habitante ajustado de la primera es "superior" a la segunda y si se siguiese esta regla sería al revés.