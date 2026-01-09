Hacienda estudia poner un límite al dumping fiscal de las CCAA en el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este viernes que su departamento está trabajando en "poner algún límite" al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.

"Sería como si alguien dice: yo bajo mis impuestos y súbelos tú para que yo pueda tener los recursos que necesito para prestar los servicios del Estado del Bienestar", ha denunciado Montero en la rueda de prensa en la que ha detallado su propuesta del modelo de financiación autonómica.

Por ello, ha explicado que el Gobierno quiere poner algún límite al dumping fiscal para "imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias para poder dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas".

"No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias", ha agregado.