Montero insiste en que la investigación a Vicente Fernández fue después de ser presidente de la SEPI

La exvicepresidenta primera, exministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, comparece en la comisión de invetigación de la SEPI en el Senado - EUROPA PRESS - MARTA FERNÁNDEZ JARA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta primera, exministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha insistido este lunes desde el Senado en que la investigación de la Guardia Civil al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se centra en un período en el que ya no se encontraba al frente de la empresa pública.

Así se ha pronunciado Montero ante las preguntas del PP en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, sosteniendo que cuando ella estuvo hace unos meses en otra comisión de la Cámara Alta, Vicente Fernández "no estaba en ninguna situación que permitiera sospechar" de lo que luego se ha conocido.

"Lo que se investiga del señor Vicente Fernández fue de un periodo posterior a su salida de la SEPI. Para que todo el mundo lo sepa, no se investiga por parte de los tribunales su actuación en la SEPI", ha insistido Montero, aunque ha defendido que su nombramiento fue por criterios "estrictamente técnicos y profesionales".

Al ser preguntada por el PP si sigue defendiendo la honradez de Vicente Fernández, Montero ha precisado que, después de lo conocido, se está "ante otra situación", aunque ha añadido que hay que confiar en que la Justicia pueda esclarecer los hechos investigados.