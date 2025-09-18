Montero replica a Aznar sobre Israel: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada a un desayuno informativo de Fórum Europa. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido al expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) después de que este advirtiese de que si Israel perdía en Gaza, el mundo occidental se encaminaría a la derrota: "Esta es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse", ha lanzado.

En la víspera Aznar acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abanderar la causa palestina para "huir" de los casos de corrupción que le afectan y advirtió de que si Israel pierde "lo que está haciendo" se podría al mundo occidental "al borde de la derrota total".

Este jueves Montero ha devuelto el golpe a Aznar echándole en cara que hiciese participar a España en la guerra de Irak en el año 2003 junto a Estados Unidos y considera que el expresidente "marca la posición" de un PP que a su juicio está cada vez más escorado a la derecha.

"De nuevo marca la posición de un PP cada vez más diluido en su competición con la extrema derecha y cada vez menos reconocible como partido de Estado", ha indicado en un desayuno informativo.

Montero considera que el "genocidio" en Gaza es "el principal factor de preocupación mundial" y la mayoría de la sociedad española considera que denunciarlo es "una cuestión de valores" y por tanto las declaraciones de Aznar "no sorprenden a nadie".