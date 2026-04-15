Montserrat (PP) acusa a Sánchez de "despilfarrar" los fondos europeos y no cumplir las promesas que hizo con ese dinero

Archivo - La secretaria general del PP y eurodiputada, Dolors Montserrat. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha acusado este miércoles al Gobierno de "despilfarrar" los fondos europeos y de "no cumplir ninguna de las promesas" que hizo con ese dinero. A su entender, España es "hoy un país más débil por culpa de Pedro Sánchez".

"España fue el segundo mayor receptor de fondos de toda la Unión Europea: 163.000 millones de euros. Jamás nos ha llegado un maná tan directo desde la Unión Europea", ha declarado Montserrat en su intervención en el foro 'Wake Up, Spain!' organizado por 'El Español'.

La también exministra de Sanidad con Mariano Rajoy ha puesto en valor los logros de la UE tras la pandemia y las lecciones que han aprendido, construyendo "la primera arquitectura sanitaria europea". "Como siempre ha ocurrido en el momento más oscuro de las crisis, la Unión Europea demuestra su mejor versión", ha proclamado, para añadir que Europa "solo es eficaz cuando responde unida y coordinada".

Sin embargo, ha dicho que España "llegó tarde" porque el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, "estaba completamente superado, negó el impacto del Covid" y "se escondió detrás de un comité de expertos que nunca existió". Y además, ha proseguido, el Ejecutivo no aprovechó los fondos europeos, que eran una oportunidad para "modernizar" la economía y fortalecer el sistema nacional de salud.

Según ha dicho, Sánchez "creyó que esos fondos eran de su propiedad" cuando son de todos los ciudadanos europeos y "ha hecho lo mejor que sabe hacer: despilfarrarlos". Así, ha indicado que "de los 163.000 millones, ha devuelto 61.000 millones diciendo que España no los necesita".

A renglón seguido, ha señalado que de los "100.000 millones restantes, 54.000 aún están para ejecutar" y su fecha límite es este 2026. "¿Alguien se cree que los va a ejecutar? Yo tampoco. Sánchez no ha cumplido ninguna de sus promesas con los Next Generation", ha denunciado, para añadir que el perte sanitario es "pura propaganda" y tampoco ha cumplido con el Estatuto Marco sino que solo tiene "huelgas de los médicos en las calles".

"LLEVARSE EL DINERO CALENTITO CON EL TEMA DE LAS MASCARILLAS"

Por todo ello, ha sentenciado que Pedro Sánchez "ha sido el peor presidente de la democracia en el peor momento para la sanidad española" porque esto ha sido "la gran oportunidad perdida de España". "Europa estuvo al borde y se levantó más fuerte. España estuvo al borde y hoy es un país más débil por culpa de Pedro Sánchez", ha dicho, aludiendo a los pasos de la UE durante la pandemia del coronavirus.

Es más, Montserrat ha señalado que "lo único que han sabido hacer durante la pandemia es llevarse el dinero calentito con el tema de las mascarillas", en alusión al juicio que se sigue en este momento en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Montserrat ha destacado que el Covid fue un "el punto de inflexión" para construir una Unión Europea "para la salud". Así, ha subrayado que por primera vez en la historia Europa financia directamente programas de salud; se ha creado el mecanismo European Union de Protección Civil y la ERA, que es la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias; hay una Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y un Centro Europeo de Control de Enfermedades; y se ha logrado el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

A su entender, se trata de cuatro "pasos de gigante" pero también se necesitaba una norma que diera "coherencia a todo ello", la nueva legislación farmacéutica que se aprobó en diciembre y que ofrece "accesibilidad, competitividad y sostenibilidad".

"Hemos entendido desde Europa que debemos tener también esa autonomía estratégica para ser más libres, vivir más seguros y ser menos dependientes de terceros países. Por ello ahora estamos ya legislando un último paquete que es el biotecnológico", ha explicado.

CARGA CONTRA SÁNCHEZ TRAS EL APAGÓN DEL 28 DE ABRIL

Montserrat ha señalado que tienen que estar preparados ante tres grandes desafíos: las crisis sanitarias globales, como fue la pandemia; los enemigos externos que les desafían; y los "gobiernos incompetentes como el de Sánchez". Como ejemplo de ello ha citado lo ocurrido en el apagón eléctrico que sufrió la península ibérica el 28 de abril del año pasado.

Tras asegurar que hay personas que murieron con ese apagón porque viven pegadas a un respirador, ha acusado al Ejecutivo de "llevar años sacrificando seguridad por puro fanatismo climático". "Y no me puedo imaginar qué hubiera pasado si ese apagón hubiera durado más horas", ha enfatizado.

A su entender, la próxima pandemia quizás no será otro coronavirus, pero "será igual de letal y no avisará". "Y la diferencia en 2020 es que Europa está más fuerte, más sabia, más preparada con los instrumentos y el presupuesto para hacerle frente".