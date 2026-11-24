Rufián y Nogueras durante el debate en RTVE - EUROPA PRESS

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La 'número uno' de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha intentado descalificar este lunes a su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, llamándole "candidato de Podemos" durante el 'Debate a ocho' de RTVE, un apelativo al que él ha replicado en su turno final proclamándose "muy orgulloso de representar a la diversidad" de Cataluña.

De hecho, el portavoz de ERC, que ha hecho campaña con la candidata de Podemos a la Moncloa, Irene Montero, e incluido independientes vinculados a esta formación en sus listas, ha sido el único que no ha pedido el voto para su formación en el llamado 'minuto de oro' de un debate en el que no había ningún representante del partido morado.

"Yo quiero bien a todas las izquierdas, a todas, soy plenamente consciente de lo que viene y nos vamos a dejar todo para que no llegue", ha dicho, antes de pedir a la gente que vote "con memoria", poniendo en valor el trabajo de las "izquierdas soberanistas" y de las demás gente que no estaba llamada a "influir en mejorar la agenda legislativa del Gobierno, pero lo han hecho esta legislatura.

PARA AL FASCISMO Y PRESIONAR AL PSOE

En este contexto, Rufián ha pedido a los electores que reflexionen sobre las siguientes preguntas: "¿Si viene el fascismo, ¿quién se va a enfrentar mejor a él? Si hay que presionar al PSOE en Moncloa, ¿quién lo va a hacer mejor?".

Además, dirigiéndose ya a Junts ha deslizado que "no hay una manera correcta de ser catalán". "La derecha catalana lleva toda la noche recriminándome ser el candidato de Podemos, yo me siento muy orgulloso de representar a la diversidad de mi país. Si la libertad, la justicia social, la democracia y el antifascismo te representan, eres de los míos", ha resumido.

EL DINERO DE LOS CATALANES, PARA CATALUÑA

Previamente, Nogueras, que ha intervenido todo el debate en catalán ha aprovechado su turno de cierre para reiterar sus principales mensajes: "Queremos que el dinero de los catalanes vuelva a Cataluña para nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros mayores y nuestros jóvenes", ha dicho.

Asimismo, ha pedido el voto de quienes quieran "que se invierta en trenes y en estaciones" y de quienes anhelen que Cataluña tenga "las competencias en inmigración para recuperar el control y se pueda hacer aquello que se hace en los países de la Unión Europea".

"Si eres autónomo, si tienes un comercio, un negocio, si quieres a tu lengua, vota a Junts per Cataluña, continuaremos cuidándola, pondremos a Cataluña al centro y a todos los catalanes y catalanas también", ha concluido Nogueras.