Nueva denuncia contra el diputado Figaredo (Vox) por decir que hay que "cazar" a los migrantes llegados a Ceuta

Archivo - El portavoz adjunto de VOX en el Congreso, José María Figaredo, atiende a medios durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Abogacía y Democracia ha denunciado al secretario general del Vox en el Congreso, José María Figaredo, por decir en un programa de televisión que había que "cazar" a las personas que cruzaron masivamente a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio. Hace unos días fue Compromís quien presentó otros escrito ante la fiscalía por esas mismas declaracioners.

En este nuevo escrito, remitido a la Fiscalía de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad solicita la citación como investigado de Figaredo por presuntos delitos de odio y contra la dignidad de colectivos vulnerables.

La denuncia recopila algunos mensajes y declaraciones realizadas por Figaredo en redes sociales y medios de comunicación. En ellos, el dirigente de Vox hablaba de "cazar" o "pescar" a los migrantes y los calificaba como "invasores", según la denuncia.

"Las expresiones utilizadas presentan a las personas migrantes como objetos de persecución, captura y devolución, mediante el empleo reiterado de términos como 'cazar', 'cogerlos a todos' y 'pescar', junto con la caracterización del colectivo como 'invasores'", subraya.

Para el Foro, "la utilización de este lenguaje respecto de personas por razón de su condición migratoria resulta objetivamente susceptible de menoscabar su dignidad y de representar al colectivo como inferior, amenazante y merecedor de un trato coercitivo", lo que "fomenta, promueve e incita al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra la población migrante".

SE DIRIGIÓ A MIGRANTES COMO "UNA PRESA QUE DEBE SER PERSEGUIDA"

Según la denuncia, Figaredo utilizó "un tratamiento propio de una amenaza o de una presa que debe ser perseguida" para referirse a "un grupo de personas no por sus actos individuales, sino por su condición de migrantes".

"El denunciado solicitó expresamente el despliegue de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la llegada de personas migrantes, afirmando literalmente: 'Lo que hay que hacer es meter al Ejército, cogerlos a todos y devolverlos al sitio del que han venido'", indica.

De acuerdo a la recopilación del Foro, en una de esas intervenciones, y en relación con las personas migrantes, Figaredo afirmó: "Hay que cazarlos a todos, uno por uno', justificando dicha actuación mediante la afirmación de que 'son invasores'".

En la denuncia, la entidad explica que entre el pasado 30 y 31 de julio se produjeron "entradas masivas de personas migrantes, muchas de ellas menores de edad, que arriesgaron su vida en el mar en un contexto marcado por las difíciles condiciones sociales y económicas existentes en Marruecos".

"Se trata, en todo caso, de personas titulares de derechos fundamentales y de la dignidad inherente a todo ser humano, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o condición migratoria, y cuya especial situación de vulnerabilidad exige de los poderes públicos una particular diligencia en la protección de sus derechos", recuerda.