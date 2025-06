El número de españoles encarcelados en el extranjero sigue aumentando: 1.053 a finales de 2024

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de españoles encarcelados en el extranjero sigue aumentando y a finales de 2024 había 1.053 recluidos en prisiones de todo el mundo, según se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

De acuerdo con el Balance de Actividad Consular 2024, de estos 1.053 españoles encarcelados, de ese total de españoles encarcelados, 920 eran hombres y 133 mujeres, con Francia, Alemania y Marruecos como los países que cuentan con más ciudadanos de España en sus prisiones.

Según el Ministerio, "desde 2022 se viene observando un aumentado de las cifras de detenidos tras una bajada paulatina en los años anteriores, lo que se explica principalmente por la reapertura de fronteras tras el fin de la crisis sanitaria" provocada por la pandemia de COVID.

Así, de acuerdo con los datos de años anteriores consultados por Europa Press, a finales de 2023 había 940 españoles encarcelados --823 hombres y 117 mujeres), frente a los 894 de 2022, los 777 de 2021 y los 862 de finales de 2020.

Las oficinas consulares de España en todo el mundo tienen entre sus cometidos asistir a los españoles que cumplen condena en centros penitenciarios que no reúnen, entre otras, unas condiciones de salubridad, seguridad, alimentación o atención sanitaria consideradas aceptables.

Así, estas personas reciben, si así lo desean, asistencia consular para lograr un trato adecuado por parte de las autoridades policiales y penitenciarias del país en que cumplen condena, así como para asegurar niveles aceptables de alimentación y atención médica.

ASISTENCIA CONSULAR

Asimismo, el personal de los consulados puede ayudarles a comunicarse con sus familias trasladando información ordinaria o el envío de mensajes, correspondencia o material de lectura, además de realizar visitas consulares periódicas para hacer seguimiento de su situación.

Por otra parte, también se puede brindar asistencia económica en aquellos casos en los que no se pueda equiparar la atención penitenciaria con la española y en los que la persona detenida, su familia o allegados no dispongan de medios económicos suficientes. Dicha ayuda no puede superar los 120 euros mensuales salvo en casos en que la persona detenida conviva con menores a su cargo en prisión.

En 2024, las Oficinas Consulares concedieron ayudas a detenidos por valor de unos 209.000 euros, un monto algo inferior a los 260.000 euros que se destinaron a esta partida en 2023, según consta en el balance de ese año consultado por Europa Press.

Por otra parte, los consulados también ayudan a gestionar el traslado de personas condenadas a España para que terminen de cumplir aquí su condena, algo que tiene que avalar el Consejo de Ministros y contar con el visto bueno del país en el que están encarcelados.

Actualmente, hay acuerdos de extradición con 38 países para poder llevar a cabo este tipo de traslados, lo que permitió que en 2024 se iniciaran 16 expedientes de traslado de personas condenadas y fueron trasladadas 65 personas a España, en su mayoría desde países de América del Sur y de la Unión Europea. En 2023, se abrieron 55 expedientes y se produjeron 82 traslados.