Una operación por tráfico de migrantes en fincas agrícolas auxilia a más de 300 víctimas y deja once detenidos

Liberadas 300 personas y once detenidos en una operación conjunta del la Guardia Civil y la Policía Nacional. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con apoyo de la inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Albacete y Cuenca, ha auxiliado a más 300 extranjeros en situación irregular víctimas de una organización criminal que los utilizaba como mano de obra en fincas agrícolas.

Según han informado ambos cuerpos policiales, la operación denominada "Franciskan-Everest" se ha saldado con once detenidos y otros dos investigados por delitos, entre otros, de favorecimiento de la migración irregular y tráfico ilícito de mano de obra, auxiliando a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.

La organización los empleaba laboralmente en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Las condiciones del transporte a las fincas desencadenó la muerte de una persona de origen nepalí.

El atestado y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda, que ha entendido de las actuaciones, quien ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de ellos. No se descartan más detenciones en el transcurso de la investigación.

Según han informado los agentes, el modus operandi empleado por la red criminal consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista hasta países del territorio Schengen, y, una vez en España, eran derivadas a otras partes del territorio nacional donde vulneraban sus derechos laborales.

HACINADOS EN COLCHONES A RAS DE SUELO

Para sus actividades criminales, la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete).

En esta localidad la organización proporcionaba alojamiento a los inmigrantes "hacinados en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad", según ha descrito la Guardia Civil.

Desde esta localidad desplazaban diariamente a los trabajadores hasta las distintas zonas agrícolas. Estos desplazamientos se hacían en furgonetas, de las que algunas circulaban sin reunir las debidas condiciones de seguridad. Consecuencia de ello, se produjeron diversos accidentes de circulación, entre los que consta la muerte de una persona de origen nepalí.

COMISIONES ABUSIVAS Y PAGOS "EN COMIDA"

La organización imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo.

En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica.

En la fase final de la operación policial se realizaron nueve registros en las localidades albacetenses de Villalgordo del Júcar (8) y La Roda (1), interviniéndose dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y contabilidad paralela clandestina.

Asimismo, se han intervenido doce vehículos, dos de ellos de alta gama, procediendo al bloqueo de varias cuentas bancarias que manejaba la organización criminal.

AUXILIO DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS

Al concluir la investigación, los agentes constataron que la explotación dejó a los inmigrantes en una especial situación de vulnerabilidad debido a la falta de arraigo y recursos económicos, por lo que los cuerpos de seguridad han trabajado para el restablecimiento social de los afectados con la colaboración de la Embajada de Nepal en España, mediadores culturales y asociaciones de ciudadanos nepalíes.

Por otra parte, en la atención humanitaria y otras acciones de restablecimiento de las posibles víctimas, ha tenido una importante participación Cruz Roja Española, que ha proporcionado alimento y ropa de abrigo, ha gestionado, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

El alojamiento alternativo de algunas de las mismas cuya situación resultaba especialmente vulnerable, y se encuentra en la actualidad participando en vías para regularización de la situación legal de estas personas en España.

En este proceso, sobre el que actualmente se sigue trabajando, se encuentra participando activamente la Subdelegación del Gobierno de España en Albacete. Las actuaciones de restablecimiento han logrado reubicar a un buen número de los inmigrantes en otros lugares en los que estas contaban con cierto arraigo y se espera que paulatinamente se consiga normalizar la situación social.

Igualmente, se continúan practicando gestiones y tomando declaraciones a dichos ciudadanos extranjeros para comprobar la posible comisión de otros ilícitos penales.