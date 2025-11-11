Óscar López asegura que el fiscal general es "inocente" y que sólo es "culpable" de "perseguir un delito" - CLUB SIGLO XXI

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente", y que, en su opinión, sólo es "culpable" de "perseguir un delito".

"Por supuesto que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable de perseguir un delito, de eso es de lo que es culpable", ha declarado este martes durante su intervención en un coloquio organizado por 'Club Siglo XXI' en Madrid.

Así se ha expresado en la víspera a la declaración de García Ortiz de este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El ministro ha expresado que, a su juicio, "lo que han querido crear con el fiscal general" le parece "un atropello democrático sin precedentes": "Desde luego, estoy mucho más con los periodistas que con un 'pseudoperiodista' como Miguel Ángel Rodríguez".

