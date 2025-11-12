Última hora del juicio al fiscal general | Directo: el Supremo interroga a García Ortiz y a agentes de la UCO

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, interviene durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, en el Centro de Estudios Jurídicos, a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo celebra este miércoles una nueva jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en los registros y análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.

La sesión incluirá además la declaración del propio García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración a la 'Cadena SER' de un correo confidencial relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

