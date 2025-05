Pactos con Fiscalía, Abogacía o Hacienda, el audio de la militante afín a Cerdán: "Yo te puedo sentar con Fiscalía"

Buscaba información del jefe de la UCO que investiga los casos del hermano y la mujer de Sánchez y del fiscal general

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

María Leire Díez Castro, ex directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos y militante socialista afín al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, contactó con un empresario investigado en la Audiencia Nacional (AN) por una trama de hidrocarburos en busca de información sensible de guardias civiles y fiscales, pero principalmente de Antonio Balas, el jefe de la UCO que investiga casos como los del hermano y la mujer de Pedro Sánchez, en el contexto de una conversación donde a cambio se le ofrecieron pactos con Fiscalía, Abogacía del Estado o la Hacienda foral de Navarra.

Así consta en un audio, avanzado por 'El Confidencial' y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Díez conversa con Alejandro Hamlyn --empresario investigado en la AN--, el abogado Jacobo Tejeilo y el también empresario Javier Pérez Dolset.

La conversación, de 53 minutos, arranca con Hamlyn relatando presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos que supuestamente implicarían a varios guardias civiles, avisando: "Puedo contar muchísimo más", dice y asegura que solo ha contado "un 0,1 por ciento". "Pero ya no voy a contar más cosas (..) ¿Qué quieren?", pregunta.

Díez Castro interviene para aclarar que no están interesados en "los entramados", "porque hay 200.000 empresas". "Interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia. De la camorra de la Guardia Civil", sostiene ella.

La militante socialista sostiene que "todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas", señalando directamente a Balas, jefe de la UCO que se ocupa de destacadas investigaciones, como las que afectan al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado.

"Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y, de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él (...) Eso es lo que hay que desmontar", fija.

Y añade: "Desmontando eso, se desmontan otras cosas más. No hará falta que te diga más". "Totalmente, entendido, mensaje entendido", le corrobora Hamlyn, al tiempo que insiste en que puede "sacar mucha información" porque tiene "gente" para "hacer absolutamente todo", pero avisa: "Necesito saber qué pasa con mi tema".

Así, continúa: "Si (se) hace Justicia conmigo, creerme, que yo los desmonto porque yo no soy un delincuente, yo soy un tío bien, yo soy un empresario". "Álex, esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", le asegura ella.

Superado este obstáculo, Hamlyn se interesa por los plazos, indicando que necesita "algo de tiempo" porque se va a "mover fuerte", incluso va a "infiltrar gente". Díez Castro le centra, exponiendo que, "igual" hay que "atacar al océano completo", pero que también se puede ir tomando "a porciones" para que no les acabe "ahogando". "No hay que volvernos locos", subraya ella para rematar más adelante: "No necesito a todo el mundo ahora. Necesito a Balas".

Pérez Dolset irrumpe para puntualizar que interesan "tres o cuatro personas máximo", entre ellos el fiscal anticorrupción José Grinda. "Aquí hay que ser muy concretos para tener, digamos, una actuación de cirujano y con muy pocos cortes poder ser capaces de desmontar todo el entramado que tienen ahí, lo que han construido a lo largo de los años, como esta causa en concreto", enfatiza.

"LA FORAL ES UN MUNDO APARTE"

"¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia: Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", le dice Pérez Dolset, que recalca que sería un acuerdo "muy favorable". Hamlyn se interesa, en concreto, por la Hacienda foral. "La foral es un mundo aparte", le advierte ella. "Hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación y para que esa negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a funcionar, ¿vale?", dijo.

Díez incidió asimismo en que "hay que ir con cuidado". "Y ser cirujano. No tenemos una metralleta. No. Tenemos disparos contados para muchos pájaros. Hay que intentar que con un disparo mates 15", agregó.

Hamlym se mostró dispuesto a colaborar, pero avisó de que quería "poner todo en papel". "Ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado", recalcó, reiterando que tenía "muchísima información" porque llevaba "cinco años trabajando en esto" tras haber sido "sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces".

Ante la respuesta del empresario, Díez reiteró su oferta: "Yo te puedo sentar con Fiscalía". De hecho, ofreció incluso la posibilidad de que un fiscal viajara hasta Dubai, donde se encontraba Hamlym, para reunirse con él y abordar su caso.

Durante el encuentro, la militante del PSOE dejó en evidencia que tenía prisa por recabar la información. "Lo quiero para pasado mañana, porque dentro de cinco días ya son muchos. Cuanto más dilatemos esto, peor", manifestó.

Según consta en el audio, Pérez Dolset avisó a Hamlym de que no debía hablar con ningún guardia civil o fiscal que no fuesen el "nombre concreto" que le facilitasen. Díez detalló que su interlocutor sería Teijelo, a lo que el empresario contestó que hasta que no tuviera "papelito firmado" no se movería.

Sin embargo, Hamlym adelantó que tenía información sobre una supuesta empresa de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el presunto conseguidor del 'caso Koldo, Víctor de Aldama, que "está en Ginebra". "Tengo los documentos de los bancos", aseveró.