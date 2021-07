Page celebra que Urkullu asista a la Conferencia de Presidentes pero pide que no existan "privilegios" entre CCAA

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este miércoles que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, asista finalmente a la Conferencia de Presidentes autonómicos pero ha pedido que "no existan privilegios" entre las autonomías.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Page ha explicado que la Carta Magna "reconoce un régimen especial para País Vasco y Navarra". "Asumo la Constitución española en lo que me gusta y en lo que me gusta menos", ha puntualizado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno vasco tiene "una consideración diferente que viene de tiempos previos a la dictadura" y que "hay que respetar".

Sin embargo, el dirigente del PSOE también ha avisado de que espera que "a la hora de la verdad" lo que significan "derechos" constitucionales no se traduzcan en "privilegios", en asuntos como "el acceso a la sanidad, educación o las oportunidades de movilidad en España". "Asumo plenamente el contenido constitucional y agradezco que vaya el Lehendakari. En los últimos meses le he ido conociendo más y he querido ver una actitud muy responsable", ha dicho.

Así se ha pronunciado Page después de que Urkullu aceptara asistir a la Conferencia de Presidentes tras lograr que se convoque para mañana una comisión mixta del Concierto Económico con el fin de concertar ciertos impuestos con la Administración vasca.

Sobre la ausencia del presidente catalán, Pere Aragonès, ha lamentado que no acuda porque, a su juicio, "no se pierde nada hablando e intercambiando opiniones". "No me parece buena noticia", ha señalado Page, quien ha acusado al independentismo de "no ir a Salamanca" para "seguir pensando en lo imposible, que es irse de España". "Eso no tiene salida ninguna", ha enfatizado.

Respecto a la reunión de los mandatarios autonómicos de este viernes, el presidente castellano-manchego ha aclarado que no va a "consentir" que su región sea "espectadora de lo que pasa en la política nacional". Entre los asuntos que planteará, se encuentra aprobar beneficios fiscales especiales para la lucha contra el despoblamiento.