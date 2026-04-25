Los pagos del PSOE, Air Europa y duelos de peritos resumen la tercera semana del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama

(izq-dcha) El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez y el exgerente del PSOE Mariano Moreno a su llegada al Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

La tercera semana del juicio en el Tribunal Supremo por los presuntos amaños en la compra de material sanitario en la pandemia la han protagonizado trabajadores del PSOE que hablaron sobre los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para devolver gastos anticipados; los testigos que declararon sobre el rescate vía "préstamo" a Air Europa, y los testimonios de los peritos propuestos por acusación y defensas.

Esta semana ha concluido la fase de las testificales y han dado comienzo las pruebas periciales, que concluirán la semana que viene, y que buscan arrojar luz sobre la presunta responsabilidad de los tres acusados: Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama.

El martes arrancó con la declaración como testigo del exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, que negó haber dado 500.000 euros a Ábalos ni a Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia, así como que tuviera influencia en el mismo Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del mismo modo, Hidalgo respondió con un doble "no" a si dio algún tipo de contraprestación a los acusados por ese préstamo y a si Gómez contribuyó a que se realizara.

Explicó que Aldama ejerció como "canal de comunicación" con diferentes ministerios en las gestiones para ese préstamo y dijo que formaba parte del equipo, "muy amplio", que participó en la consecución de esa ayuda.

También reconoció que fue suya la decisión de contratar al empresario e indicó que lo contrató para que intentara recuperar una deuda en Venezuela y después para servicios de asesoramiento, pagándole 10.000 euros al mes durante aproximadamente dos años.

"Participaba en la parte institucional y lo único que hacía era ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes", precisó.

Al día siguiente, fue llamado a declarar el exsecretario de Estado de Transportes e Infraestructuras Pedro Saura, que aseguró que fue "iniciativa" suya realizar un "guion" para periodistas económicos sobre el préstamo de la aerolínea y reconoció que se reunió con Hidalgo para tratar el rescate pero no la "comunicación".

Preguntado por la comunicación, el ahora presidente de Correos señaló que en un principio se pretendía publicar una nota de prensa, pero que se decidió redactar un "guion", que le comunicó al entonces ministro que tomó esa decisión por "cautela" y que, un día después, él y su equipo redactaron "tres párrafos", que se los envió a Ábalos y a su gabinete de comunicación, "no tanto para emitirla, sino para tener unos argumentos de cara a algún periodista económico".

EXGERENTE DEL PSOE NEGÓ EL PAGO DE "CHISTORRAS"

El miércoles, poco antes de la testifical de Saura, el exgerente del PSOE Mariano Moreno declaró que "nunca" se utilizaron billetes de 500, 200 o 100 euros en reintegros al exministro de Transportes y al que fuera su asesor.

Según los investigadores, Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, hablaban de billetes de 500 euros como "chistorras", mientras que los de 200 eran "soles" y los de 100, "lechugas".

Moreno reivindicó que "la caja del PSOE, la única caja que tiene, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma".

Y señaló que en el PSOE seguían un procedimiento de tesorería general que consistía en que él, como gerente, solicitaba dinero a la entidad bancaria de la cuenta de funcionamiento y el banco enviaba una empresa de seguridad privada con el dinero pedido.

"Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se hayan podido dar por parte del PSOE", aseguró.

Además, quiso recalcar que "el control del gasto se hacía igual si era por transferencia como si era en metálico" y que "el 99,4%" de los gastos se hacían por transferencia, "el resto por metálico".

LAS AUDITORAS: "EN 13 MINUTOS" SE DUPLICÓ LA COMPRA DE MASCARILLAS

El jueves, encargadas de la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas subrayaron que la previsión de adquirir cuatro millones de unidades por parte de Puertos del Estado se elevó a ocho millones en "apenas 13 minutos" y sin más criterio "ni verbal ni por escrito" que el hecho de que la empresa Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama, decía que suministraba esa cantidad "o nada".

Como peritos en el juicio, relataron que se sucedieron las conversaciones internas sobre que se iban a "comprar cuatro millones", sobre la organización para ello y que consta que el presunto conseguidor, al que el secretario general de Puertos "le remite esa orden", estaba al tanto.

"Desde ese correo, apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo que ahora van a ser ocho millones", aseguraron.

Las peritos indicaron que, de toda la documentación analizada y de todas las entrevistas realizadas para la auditoría interna, "nadie" les explicó por qué se cambió de criterio y que no consta "ni verbal ni por escrito". "De hecho, me contestaron otra cosa: que se adaptó a lo que la empresa ofrecía porque o se suministraban los ocho millones o no se suministraba nada", precisó una de ellas.

Por su parte, una perito propuesta por las defensas aseguró que hubo "falta de transparencia" en la auditoría de Transportes, como "una serie de documentos y de anexos" recogidos en la misma que "no están anexados públicamente".

También criticó que ella no pudo "verificar las razones por las cuales se han entrevistado a determinadas personas" y no a otras que fueron "relevantes o partícipes de primera mano", así como si para las entrevistas "se han observado derechos fundamentales".

La perito, que dijo que no valora "si está bien o está mal" la auditoría, sostuvo que "contiene sesgos, apreciaciones subjetivas, recoge textos que son interpretativos y que eso les aparta de la metodología señalada".

En respuesta, las auditoras del Ministerio de Transportes rechazaron que plasmaran "juicios de valor", porque "cuando se introducen manifestaciones y se cita literalmente, no lo es". Del mismo modo, negaron haber recibido indicaciones para atribuir irregularidades a Ábalos y Koldo.

LOS AUDIOS, EL PISO Y LA LETRA DE KOLDO

A continuación, se sentó frente al tribunal una perito caligráfica, que señaló que existen "20 gestos tipo que demuestran sin lugar a dudas" que la letra de un documento de obras que aportó Aldama y que le pidieron analizar es de Koldo García.

"Los parecidos van más allá de si la letra se parece o no. Lo que se ven son cómo la persona realiza las grafías, que se realizan de forma innata, y cómo esos mismos gestos tipo se reproducen de manera idéntica en el documento dubitado", expuso.

Por otra parte, dos peritos se ratificaron en la conclusión de que el piso en la madrileña calle de la Castellana --que presuntamente fue ofrecido a Ábalos de parte de Aldama como favor-- tiene un valor aproximado de 1.442.000 euros.

Los peritos señalaron que no pudieron acceder a la vivienda, por lo que tuvieron que recurrir al "método comparativo". "Tomamos los testigos de inmuebles en la misma zona --por superficie, por características constructivas-- y de acuerdo a esos valores establecemos un valor de metro cuadrado", indicó uno de ellos, y añadió que también usaron "valores estadísticos" de fuentes oficiales.

Por último, agentes de la Guardia Civil y peritos propuestos por la defensa debatieron, a preguntas de las partes, sobre los audios incautados en dispositivos de Koldo.

Los agentes señalaron que "no" hallaron "muestra de manipulación en los audios", mientras que los encargados de la contrapericial apuntaron que desconocen cómo se llevo a cabo el volcado por los investigadores.