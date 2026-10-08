Los parlamentos andaluz y valenciano, presididos por el PP, sí guardan minutos de silencio por Maricarmen

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control al Govern, en Les Corts, a 8 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

En los parlamentos de Andalucía y Comunidad Valenciana, con mayoría del PP, se han guardado este jueves sendos minutos de silencio por Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de la casa en la que había vivido durante 71 años en la capital, y que ha fallecido este miércoles.

En este sentido, las Cortes de la Comunidad Valenciana han guardado un minuto de silencio a propuesta del PSPV y con el acuerdo de todos los grupos con representación en la Cámara. El homenaje se ha celebrado al inicio del Pleno, antes de la sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Los diputados de Vox, sin embargo, se han ausentado del hemiciclo durante el minuto de silencio justificando su decisión con que, en su opinión, se trataba de una "utilización política" del fallecimiento.

En Andalucía, la comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico ha iniciado su sesión con un minuto de silencio a petición de Por Andalucía. La formación ha defendido que era "de justicia" realizar este gesto en una comisión que precisamente aborda la situación de la vivienda.

Tras esa petición, el presidente 'popular' de la comisión, Arturo Bernal; la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, juntos con los diputados presentes en ese momento se han puesto de pie y han guardado el minuto de silencio en recuerdo de la fallecida.

SILENCIO EN LAS CORTES DE ARAGÓN POR "TODAS LAS PERSONAS VULNERABLES"

En Aragón, el Pleno de las Cortes ha guardado un minuto de silencio por "todas las personas vulnerables", a propuesta de su presidenta, María Navarro, mientras que los grupos de la oposición han realizado otros dos específicamente en memoria de Maricarmen, a iniciativa del PSOE y CHA.

En este sentido, el PP ha defendido que "todas esas personas y sus familias merecen el mismo respeto, la misma consideración y la misma humanidad por parte de todas las instituciones" y ha pedido ser "muy cuidadosos a la hora de convertir un fallecimiento individual en un acto institucional".

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, Más Madrid y PSOE han guardado un minuto de silencio en el patio de la Asamblea regional después de que PP y Vox rechazaran rendir homenaje a Maricarmen antes del inicio del Pleno.

Desde el PP han explicado que, aunque lamentan la muerte de Maricarmen, no han participado en el homenaje para "no contribuir a su utilización política" en una "campaña interesada".

AYUNTAMIENTOS: MADRID NO CONVOCA UN MINUTO DE SILENCIO Y A CORUÑA SÍ

En la capital, donde se produjo el desahucio que desencadenó movilizaciones y protestas en distintos puntos del país, el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha convocado un minuto de silencio. La portavoz municipal, Inma Sanz, ha justificado esta decisión para "no instrumentalizar la muerte de ninguna persona, como está haciendo lamentablemente la izquierda madrileña".

En la misma línea, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado la petición de los socialistas de realizar un minuto de silencio en el pleno de entrega de los títulos de la ciudad al argumentar que es "una cortina de humo para tapar que las cloacas del PSOE quisieron asesinar a la juez del hermano corrupto de Pedro Sánchez".

En contraste, el Ayuntamiento de A Coruña ha convocado para esta tarde, a las 19.00 horas, un minuto de silencio en memoria de Maricarmen. La alcaldesa, Inés Rey (PSdG-PSOE), ha reivindicado que la fallecida "se convirtió en un símbolo por los derechos".

RECHAZO EN EL SENADO

La polémica sobre el minuto de silencio también ha estado en el Senado, ya que el PSOE ha pedido un homenaje de esta manera en la sesión de la Diputación Permanente de este jueves, aunque el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, lo ha rechazado, pero sí que se ha solidarizado con la familia de Maricarmen y con todas las personas fallecidas por el impacto de la vivienda.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles tras permanecer ingresada desde el pasado 23 de septiembre en el hospital Gregorio Marañón, después de ser sacada en camilla de su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, tras ejecutarse la orden de lanzamiento.