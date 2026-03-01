Los partidos de Sumar asumen que tendrán que lidiar con el vacío de candidato y la relación con Podemos

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (i), la ministra de Sanidad, Mónica García (2d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (2i), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), y el ministro de Cultura, Ernest - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar en el Gobierno asumen que la confirmación de la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a ser candidata abre el debate a la posibilidad de acelerar pasos del proceso de refundación de su alianza política. Aparte, reconocen que tendrán que lidiar con Podemos y sus reticencias a explorar una alianza electoral.

En este sentido, hay opiniones diversas por ejemplo respecto a la cuestión del liderazgo electoral. Así, si bien la mayoría del espacio considera que no hay que precipitar movimientos ni abrir tensiones sobre uno de los asuntos más espinosos, también hay sectores que opinan que el actual vacío de referente pueda propiciar que se acorten plazos.

De esta forma, distintas fuentes destacan que por una parte la renuncia de Díaz despeja una de las principales incógnitas que se cernía sobre la reedición de la confluencia entre Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, pero también asumen que tienen que lidiar con otro frente que son las quinielas electorales, asunto que va a sobrevolar en sus comparecencias públicas.

QUINIELAS CON AUTODESCARTES: BUSTINDUY, URTASUN, SORDO...

El principal nombre que emerge en las filas de estas organizaciones como posible candidatable es el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, al tener un alto perfil político y gozar de buena valoración en las encuestas. Sin embargo, el propio Bustinduy se ha autodescartado y desde su entorno insisten en que no tiene intención de aspirar a ser el referente electoral. Otras voces también opinan que en su contra juega su bajo conocimiento entre los ciudadanos.

En las quinielas también han surgido otros nombres como los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) o el líder de IU, Antonio Maíllo, si bien todos ellos también se han descartado.

También hay voces que incluso no descartan otros perfiles como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o incluso el secretario general de CCOO, Unai Sordo, aunque éste ya ha asegurado que su pensamiento está únicamente en el sindicato y no contempla formar parte de ninguna lista electoral.

LA CONSIGNA PRINCIPAL: PAUSAR EL DEBATE SOBRE CANDIDATOS

A su vez, algunos dirigentes señalan que lo deseable sería encontrar un perfil novedoso, que suscitara consenso entre todos los partidos y que potenciara esa imagen de renovación, asumiendo que esto también comporta riesgos sobre todo si se trata de una figura independiente y sin experiencia en la primera línea política.

Con este consenso, los principales formaciones de los cuatro partidos han optado con enfriar el debate sobre la elección del candidato y dilatar al final del proceso su elección, primando con ello el rearme de la propuesta programática y la relación entre partidos.

Esta consigna prima el evitar especulaciones y tensiones entre los partidos con un asunto tan espinoso como escoger el liderazgo electoral. Por ejemplo, el líder de IU manifestó esta semana que lo recomendable es primero incorporar a aliados electorales y hacerles partícipes de la decisión.

Sin embargo, actuales aliados territoriales de Sumar opinan que no les preocupan tanto esas cuestiones sino los acuerdos concretos en sus respectivos territorios. De esta forma, en Més per Mallorca insisten en que lo que les importa a la hora de negociar es comandar la candidatura en las islas y la confederalidad.

Aparte, otros sectores ven que la retirada de Díaz deja cierto vacío y que es conveniente llenarlo no con nombres pero sí un compromiso, por ejemplo, de celebrar primarias para confeccionar las listas electorales.

PODEMOS TIENE AHORA MENOS "EXCUSAS"

Otro de los aspectos que sigue encallado es la posibilidad de atraer a Podemos, que pese al paso al lado de Díaz se mantiene alejado de una posible alianza con Sumar pese a los llamamientos públicos para tender puentes.

Así, fuentes de los partidos de Sumar recalcan que los 'morados' ya no pueden esgrimir argumentos para rechazar el debate de la unidad, dado que en esta nueva alianza ya "no estará Díaz" ni tampoco el nombre de Sumar como marca de la candidatura.

Sin embargo, existen cargos que anticipan que a Podemos se agarrará a otras excusas e inciden en que a este partido tampoco le seduce a priori una coalición con presencia de Más Madrid, que surgió como una escisión de los morados. Varios cargos cuestionan que los simpatizantes de Podemos apoyen una candidatura de unidad si antes no se hace un trabajo previo de desinflamar el discurso contra los partidos que forman parte del Ejecutivo.

Las fuentes consultadas también explicitan que la renuncia de la ministra de Trabajo no cambia la estructura de relación en la coalición de Gobierno, donde Díaz seguirá siendo el referente ni entre los partidos del socio minoritario, que seguirá estrechando lazos con su grupo de trabajo para consensuar las decisiones política. Tampoco habrá novedades en el grupo parlamentario, dado que la última remodelación se hizo con alto consenso.

MÁS ACTOS SIMILARES AL 21F

A su vez, Más Madrid, Sumar, IU y Movimiento Sumar van a seguir desplegando encuentros conjuntos para mostrar que son el espacio de referencia para la izquierda alternativa, que tendrá recorrido con una gira que tiene como próximas paradas Andalucía y Cataluña.

También ese compromiso de acción conjunta se verá con una jornada en el Congreso ese lunes con presencia de Bustinduy, García y la titular de Infancia, Sira Rego, relativa a regular la publicidad de alimentos saludables.