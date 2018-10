Pastor dice que el planteamiento de un nuevo estatus es una "reacción de pánico" del PNV al "efecto electoral" de Bildu

Actualizado 22/08/2011 13:55:19 CET

Cree que es un "error de bulto" que el partido nacionalista pretenda "resucitar muertos" como "el Plan Ibarretxe"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que el planteamiento del PNV de proponer un nuevo estatutos político para Euskadi es una "reacción de pánico" por el "efecto electoral" que pueda tener Bildu y la posible coalición con Aralar.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pastor cree que se trata de una reacción "a la defensiva" porque "les asusta que el mundo de la izquierda abertzale pueda disputarles la hegemonía del mundo nacionalista".

Además, ha manifestado que ve al PNV "asustado" y su intención de impulsar un nuevo estatus político para Euskadi es "una reacción de miedo, de cierto pánico por el efecto electoral que el mundo de Bildu y esa posible coalición con Aralar pueda poner encima de la mesa".

"Tratan de tapar una cierta brecha que se puede producir en una parte del electorado nacionalista del PNV hacia posiciones más soberanistas. Al final es resucitar muertos, volver a resucitar el Plan Ibarretxe que, por mucho que se empeñe el señor Egibar, está muerto y enterrado, es un error de bulto", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que esa política es la que trataron de poner en marcha en Guipúzcoa en las elecciones municipales y ya se ha visto el "desastroso" resultado electoral. y ha asegurado que, si quieren "persistir en el error", están en su "derecho". A su juicio, este planteamiento ni es "bueno para el país", ni es lo que el electorado del PNV "le está pidiendo al PNV".

El dirigente del PSE-EE ha señalado, por otra parte, que no está en "el horizonte cercano" de su partido reeditar los acuerdos de Gobierno con el PNV.

Respecto a las relaciones con el PP vasco, ha manifestado que habrá "diferencias" porque son dos partidos de ideologías "antagónicas", pero ha destacado "la enorme lealtad" de los populares y cree que el acuerdo entre ambos estará "a salvo de las peripecias electorales que puedan ocurrir en el resto de España".

"Es verdad que, de aquí a las elecciones probablemente se agudicen contradicciones, diferencias de criterio como las hay, muy recientemente, en materia de política fiscal respecto a la propuesta plantada por el lehendakari", ha agregado.

No obstante, cree que esas diferencias en fiscalidad forman parte del "guión que ya conocíamos que se iba a producir" porque "lógicamente no pensamos lo mismo respecto a las políticas sociales y fiscales". Sin embargo, ha destacado que existe un "tronco común" en relación a la búsqueda de la paz y la normalización política, que es el "sostén fundamental" del Gobierno y "lo va a seguir siendo hasta el final de la legislatura".

Pastor no cree que el PP vasco pueda forzar un adelanto electoral en Euskadi si gana Mariano Rajoy las elecciones generales y no puede estar presente la izquierda abertzale en las autonómicas, aunque ha indicado que en política "todas las hipótesis son manejables".

El portavoz del PSE-EE no ve con "preocupación" que, si el PP no gana con mayoría absoluta, el PNV pueda tener influencia en las decisiones que se adopten desde Madrid. A su juicio, sería "bueno para el país" que el PP, "primero, no ganase las elecciones" y que, en todo caso, no obtenga mayoría absoluta.

Pastor ha manifestado que el papel que pueda jugar el PNV o CiU "cambiará radicalmente en función de una u otra situación", pero cree que el partido catalán tiene "más bazas para jugar en este momento, visto lo que está ocurriendo en la política catalana entre CiU y el PP, donde existe un cierto embrión de acuerdo políticos".

CONFERENCIA POLÍTICA

Respecto a la conferencia política que el PSE-EE desarrollará en enero, Pastor ha afirmado que es necesario hacer autocrítica porque una parte del electorado "nos ha abandonado" y ha defendido "recuperar un claro perfil de izquierdas" y plantear propuestas "progresistas".

Por último, ha indicado que espera que tenga buena acogida el Plan de Paz que presentará el lehendakari, Patxi López, en el pleno de Política General, aunque ha señalado que luego "uno se encuentra con sospresas".

En este sentido, ha apuntado que el PNV lleva tiempo exigiendo "liderazgo" a López en esta materia, el otro día "le puso a parir" por la presentación de esta iniciativa. "Nos encontraremos, por desgracia, con posiciones políticas a priorísticas, premeditadas", ha asegurado.