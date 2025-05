Patxi López denuncia, "con todas las distancias", que la crispación que vivió en Euskadi ahora la sufre en Madrid

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avisado, "con todas las distancias", que la crispación que durante "demasiado tiempo" vivió en Euskadi ahora la está sufriendo en Madrid, lo que le provoca no poder "pasear por la capital" sin que le "insulten o le intenten agredir".

Durante un almuerzo informativo que se ha celebrado este jueves en el Club Siglo XXI en Madrid, el ex lehendakari ha responsabilizado de esta situación a quienes mantienen "discursos de odio y rabia desde muchas tribunas". En cambio, ha avisado de la normalización política y social que advierte en Euskadi, donde percibe un clima de "oasis".

Preguntado por la actuación del Gobierno vasco gobernado por Imanol Pradales (PNV) en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE), Patxi López ha valorado la "estabilidad institucional" de este primer año de mandato. "Es un territorio que crece económicamente como el conjunto de España y que crece en el empleo como el conjunto del país", ha apostillado.

El exinquilino de Ajuria Enea, que tras el coloquio ha anunciado que volverá a Euskadi para apoyar al Athletic Club en el partido de vuelta de la Europa League en Manchester, ha recordado su época como Secretario General del PSE en la que estaba en la oposición mientras gobernaba Juan José Ibarretxe.

Según López, su predecesor "puso encima de la mesa un órdago enorme que fracturó la sociedad vasca" que supuso una "bronca política total" en Euskadi. En este sentido, ha mencionado el papel en la oposición de su formación política, quien a pesar de la situación "negoció y apoyó dos presupuestos de Ibarretxe, porque la sociedad vasca demandaba eso".

Al hilo, el diputado socialista, en referencia a la actual oposición del PP en el Congreso de los Diputados, ha reconocido que esa decisión de los socialistas vascos fue "entendida" por la sociedad de este territorio y ha recordado que "a la siguiente quien no gobernó fue Ibarretxe" y en cambio gobernó él tras las elecciones autonómicas en Euskadi de 2009.

"Me da pena que el Partido Popular no entienda que la sociedad demanda que haya espacios donde nos encontremos. Nuestro país necesita una oposición constructiva. Y yo siendo de un partido de izquierdas también digo que necesito un partido conservador sensato, no uno que se dedique exclusivamente al insulto. Pero en este momento no lo tenemos", ha aseverado el portavoz socialista.