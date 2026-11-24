El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante el debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N, a 23 de noviembre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reservado sus últimas palabras en el Debate a ocho de RTVE para llamar a la participación en las elecciones generales del domingo y lanzar un mensaje a los ciudadanos progresistas: "Tú no añoras dictaduras, tú defiendes democracias".

Durante su minuto final en el debate electoral de portavoces organizado por RTVE, López se ha dirigido a los electores para asegurar que forman parte de "la fuerza de la gente", integrada por quienes "no se rinden" ni "se resignan" y salen a la calle a defender la escuela y la sanidad públicas.

También ha apelado a quienes reclaman pensiones y salarios dignos, a los que están "horrorizados con el genocidio en Gaza" y gritan "no a la guerra", y a quienes no están dispuestos a que nadie pisotee sus derechos ni les arrebate "lo que tanto nos ha costado construir".

El dirigente socialista ha asegurado que otros quieren que los ciudadanos no acudan a las urnas. "Ellos ya han dicho que no quieren que vayas a votar, que te quedes en casa. Pero estoy convencido de que no lo vas a hacer, porque tienes mucho que decir", ha afirmado.

Por último, López ha pedido el voto para el PSOE con una referencia al símbolo de su partido. "Juntos, el domingo, con una papeleta, con el puño y la rosa, les vamos a demostrar que nuestra esperanza es mucho más fuerte que su odio", ha afirmado, antes de concluir con otro de los lemas de esta campaña: "Vota y vota con toda tu alma".

A su salida del debate, en respuesta a los periodistas, el portavoz socialista ha expresado su deseo de que el encuentro haya servido para que los ciudadanos puedan dar "una mayoría más amplia" a los socialistas para que el Gobierno pueda "ir más lejos y más rápido" frente al "retroceso" que, a su juicio, implicaría un Ejecutivo de coalición entre PP y Vox, con "recortes de derechos y libertades".