Patxi López tacha de "mala gente" a los dirigentes del PP por no respetar los minutos de silencio por Maricarmen

El portavoz del PSOE, Patxi López, durante una sesión plenaria, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado de "mala gente" a los dirigentes del PP por no secundar ni respetar ni los minutos de silencio que se guardaron este jueves en distintas instituciones del país en memoria de Maricarmen, la octogenaria fallecida en Madrid dos semanas después de haber sido desahuciada del piso donde vivía de alquiler desde hacía más de siete décadas.

En una entrevista con el programa 'Mañaneros' de TVE, recogida por Europa Press, López ha cargado contra el PP y sus dirigentes ya no sólo por no haber honrado de esa forma la memoria de una persona mayor como Maricarmen, "a la que se echa de su casa tras 70 años de pagarla religiosamente", sino por las cosas que han dicho de ella antes y después de su fallecimiento.

A su juicio, esta actitud "no es más que la demostración de la decadencia moral de un partido que está dirigido por gente sin corazón, gente sin sentimientos, gente sin empatía y gente sin humanidad".

"Es mala gente", ha querido resumir el dirigente socialista, para añadir que este tipo de personas no debieran hacer política. "La política es otra cosa, no sólo es razón, es también corazón, y no necesitamos tanta gente sin corazón intentando dirigir a un país", ha apostillado.

Dicho esto, López se ha defendido de las acusaciones del PP de que están utilizando políticamente a Maricarmen recalcando que los socialistas están tenido "un escrupuloso respeto" por un fallecimiento que lo que ha venido a evidenciar es que "hoy la gran prioridad de este país es el acceso a una vivienda digna por parte de mucha gente que no puede acceder a ella".

EN LA PRIMERA LEGISLATURA LAS PRIORIDADES FUERON OTRAS

Y, en este sentido, el exlehendakari ha negado, como "algunos dicen", que el PSOE haya llegado ocho años tarde. "No es verdad", ha repuesto, explicando que en la primera legislatura las prioridades del país, que ya "resolvieron", fueron "Cataluña, el Covid, el empleo y la economía".

Lo que no obsta, ha proseguido, para que el Gobierno haya hecho también "cosas" en materia de vivienda. "Lo que pasa es que no eran tan visibles porque no estaban en el frontispicio de las prioridades y las políticas de este país", ha insistido.

En concreto, Patxi López ha destacado que en estas dos legislaturas el Ejecutivo ha puesto en marcha "planes estatales de vivienda, rehabilitaciones de 400.000 viviendas, fondos europeos y 'casa 47'".

Pero también ha impulsado políticas fiscales para premiar a aquellos que sacan su vivienda al mercado del alquiler a un módico precio o para prohibir los desahucios. "No hemos parado en los ocho últimos años y ahora hemos vuelto a reelaborar los decretos de vivienda", que el Congreso rechazó recientemente, ha señalado.

Preguntado por el hecho de que su homóloga del PP, Ester Muñoz, haya admitido que le da "mucho" asco que el PSOE pretenda sacar rentabilidad política de la muerte de Maricarmen, López le ha replicado que debe tener "los ojos muy sucios" cuando el PSOE lo único que está viendo en ese fallecimiento es una "desgracia" que ha puesto a todos "la señal de alarma" de lo que quiere la ciudadanía.

"QUE NO NOS DEN LECCIONES"

"Y como ellos (el PP) son incapaces de dar respuestas a lo que quiere la ciudadanía, van a seguir en su deriva del insulto y la descalificación, y de seguir defendiendo precisamente a los que hacían negocio con el piso de Mari Carmen", ha denunciado el portavoz socialista, para quien la disyuntiva ahora es "o estamos con quien necesita una vivienda y con quien no tiene que ser desahuciada de su casa, o estamos con los fondos buitres y con quien echa a las Mari Carmen de sus casas".

Y frente a las críticas del PP, López ha puesto de relieve que en todos sus años al frente de la Xunta de Galicia el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tan sólo puso en pie "una vivienda protegida" y que las 24 que ahora se han sacado al mercado por su sucesor datan de 2017. "Por lo tanto, que no nos den lecciones", ha zanjado.