El PCE denuncia una "operación de blanqueo" del Rey y dice la nota sobre el 23F atribuida al Comité Central "no existe"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha denunciado una "clarísima operación de blanqueo" de Juan Carlos I con la desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado de 1981 y ha negado la existencia de la supuesta nota que se atribuye al Comité Central de su partido, en la que los comunistas habrían alertado contra los intentos de implicar a la Monarquía en la asonada.

Santiago se refería así, en declaraciones en los pasillos del Congreso, al documento fechado el 11 de mayo de 1981, supuestamente registrado por la Dirección General de la Policía, en el que la dirección del partido alertaba al líder, Santiago Carrillo, del peligro que supondría incidir en la supuesta implicación del Rey en frustrado golpe.

"Hemos verificado en los archivos históricos del partido que esa nota no existe en absoluto", ha sentenciado Santiago, quien también ha aprovechado para destacar que los documentos hechos públicos este miércoles evidencian que el PCE "estaba absolutamente infiltrado hasta arriba por la Policía", pese a que España ya estaba en "pleno periodo democrático" y los comunistas habían incluso estado presentes en la ponencia que alumbró la Constitución de 1978.

El hecho de no haber encontrado ese documento en los archivos del partido lleva a Santiago a extender la sospecha sobre la veracidad de otros asuntos liberados este miércoles y a concluir que "hay una nueva operación de blanqueo del papel del Jefe de Estado".

En este contexto, subraya que "todo el mundo coincide" en que el padre de Felipe VI "sabía lo que se estaba preparando" y que dejó transcurrir "muchas horas" para evaluar "cómo se situaban los distintos capitanes generales" y comprobar si la intentona triunfaba o fracasaba, antes de actuar.

Además, ha destacado que todos los historiadores que están opinando sobre la desclasificación dicen que "faltan multitud de documentos", que hay muchos que no han sido desclasificados y otros han desaparecido e incluso apuntan a un capitán de los servicios secretos, el antiguo CESID, que "desapareció con una maleta llena de documentos".

Por todo ello, ha insistido en que no se deben hacer "desclasificaciones a cuenta gotas" de información de hace 45 años y ha reclamado la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales que supere la vigente norma franquista para que haya una desclasificación automática y global cuando se acuerde.