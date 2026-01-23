El pederasta detenido en A Coruña trató de huir por los tejados y atacó a un policía con un cuchillo

1044968.1.260.149.20260123101500 Detenido en A Coruña un pederasta de 'los más buscados' en un operativo en el que atacó a un policía - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pederasta incluido en la lista de 'los diez más buscados' detenido en A Coruña trató de huir por los tejados e incluso amenazó con precipitarse al vacío antes de ser detenido por la Policía Nacional, con la que forcejeó tratando de agredir a un agente con un cuchillo.

El arrestado es Daniel Vázquez Patino, incluido en la lista de los diez más buscados de la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional. El prófugo es un delincuente sexual de 46 años y natural de esta ciudad gallega y era buscado por continuados delitos de agresión sexual a menores, cometidos desde el año 2012 hasta el 2016, según ha informado la Policía en una nota de prensa.

Este delincuente sexual, al que la Policía considera "altamente peligroso", agredió sexualmente a la hija de su expareja sentimental, así como a una amiga de ésta, haciendo uso de una "brutal violencia" si las víctimas trataban de resistirse.

En el momento de la detención, el prófugo trató de huir por los tejados de la vivienda en la que fue localizado y amenazó con precipitarse al vacío, mostrándose "extremadamente" violento, ya que trató de atentar con un cuchillo contra la integridad física de los agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Ningún agente resultó herido.

Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la 'lista de los diez más buscados' por la Policía que han sido arrestados.