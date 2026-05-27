Pedraz sospecha que se ofreció 50.000 euros a la empresaria que dijo llevar 90.000 a Ferraz para cambiar su versión

Archivo - La empresaria Carmen Pano(d), y su hija, Leonor González Pano(i), a su llegada a la Audiencia Nacional de Génova, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz afirma que hay indicios de que la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria imputada en el 'caso hidrocarburos' que aseguró en sede judicial haber realizado una entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, "con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Pedraz detalla el funcionamiento de una presunta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" investigaciones judiciales que pudieran afectar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Carmen Pano ratificó en distintas instancias judiciales que llevó 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y que lo hizo en dos entregas de 45.000 euros en bolsas.

El magistrado sospecha que la presunta organización, que habría ofrecido "remuneraciones" a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de "información" que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno, "también centró sus actuaciones" sobre Pano, "a la que habrían llegado a ofrecer una cuantía de 50.000 euros" con el objetivo de cambiar su declaración, que en un primer momento había trascendido únicamente a la prensa.

"Pano se encontraba citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial. Unos días antes de su declaración, (el abogado) Ismael Oliver --imputado en esta causa-- se puso en contacto con Leire (Díez), haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella", según Pedraz.

Oliver le habría dicho a Díez: "Es importante y si queréis lo negocio yo", a lo que la exmilitante socialista, según el auto, habría respondido: "Negócialo. Si puedes, hazlo".

El magistrado indica que, tras lograr la autorización, Oliver y Díez hablaron de "comprar" a Pano. "Esta se vende. Debemos saber comprar", se dijo en aquella conversación, de acuerdo a la resolución.

"Del conjunto de elementos obrantes en la causa, de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo", detalla el magistrado.

PLANEARON DARLE 300.000 EUROS AL FISCAL GRINDA

Otra de las líneas presuntamente abordadas tuvo como "objetivo" al fiscal José Grinda, a quien, según el juez, la trama consideró "un medio para obtener información que afectase" al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

"La organización investigada le hizo llegar a este fiscal un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Luzón", indica el magistrado.

Todo ello, apunta, "a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros".

Una conclusión que, señala Pedraz, parte de una anotación manuscrita en una de las agendas intervenidas a Díez, que rezaba: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor"(sic).

Para llevar a cabo este ofrecimiento, el magistrado apunta que "la organización contó con una persona ajena a la misma", el periodista Pere Rusiñol --imputado en la otra causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid-- , "que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento" en febrero de 2025.

Tras producirse el mismo, Rusiñol remitió a la exmilitante un mensaje en el que, utilizando un lenguaje velado, le daba cuenta del resultado del mismo: "No había agua, al menos de momento", recoge el juez en su auto.

LOS PAGOS: "NO SÉ SI ME GUSTA QUE LO HAGA EL DESPACHO DE GASPAR"

Pedraz describe dos métodos de pago a Leire Díez por las presuntas maniobras para desbaratar las investigaciones judiciales contra el Gobierno y el PSOE. Por un lado, la exmilitante socialista habría recibido "cuatro pagos de 4.000 euros" a iniciativa de Santos Cerdán a través de la empresa Zaño Sociedad Consultora, propiedad de Gaspar Zarrías.

El magistrado expone una conversación de Díez con Fernández en la que la exmilitante señala: "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, no?". A su vez, Díez añade: "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

Y llegó un momento en que, según Pedraz, cesaron los pagos a Díez desde la consultora de Zarrías. A partir de entonces, la exmilitante y Cerdán "articularon un segundo procedimiento utilizando la intermediación de dos sociedades administradas" por Ismael Oliver, de acuerdo con el auto.

"Para ello, falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes" en calidad de gerente del PSOE, "este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros", y el letrado "abonó esta misma cantidad" a Díez desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL.

Según el magistrado, Oliver le comenta a la exmilitante socialista: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga (el pago) con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

El juez ve indicios de que la presunta trama hizo llegar "una cuantía cercana a los 20.000 euros" a la periodista Patricia López, fallecida en diciembre de 2025, quien "se puso a disposición" de las actividades supuestamente delictivas coordinadas por Cerdán y Díez.

El auto explica que la transacción, realizada en mayo de 2024, se realizó a través de un abono del PSOE por una campaña de publicidad a la sociedad Grupo Crónica Libre, de una web fundada por Díez y López.

Pedraz asegura que el encargado de gestionar este pago habría sido el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín, quien habría contactado con López para decirle: "Buenas Patricia. Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20k".