Pisarello (Sumar) pregunta a Interior si garantiza que ya no hay 'policía patriótica' y si sancionó a agentes implicados

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). El Hemiciclo acoge una jornada parlamentaria marcada por la toma en consideración de la reforma del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha reclamado al Ministerio del Interior que indique las medidas adoptadas para "desmantelar" las "cloacas" o la "denominada policía patriótica". En consecuencia, ha demandado que especifique cuántos mandos y agentes han sido cesados o sancionados por participar en la 'Operación Kitchen' o por espionaje a adversarios políticos.

Así lo ha solicitado mediante una 'batería' de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno, con el juicio por el caso 'Kitchen' como telón de fondo y a raíz de las "reiteradas filtraciones" de informes y diligencias policiales que afectan a representantes públicos y a su entorno.

De esta forma, ha requerido al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que detalle las iniciativas impulsadas desde 20218 para garantizar que "nunca más puedan existir aparatos policiales al servicio de fines espurios".

"La sociedad tiene derecho a conocer qué medidas se han adoptado para garantizar que nunca más pueda existir una policía corrupta al servicio de un gobierno, de un partido político o de intereses particulares", ha aseverado Pisarello.

LAS "OBSESIVAS INVESTIGACIONES A SÁNCHEZ" ABREN INTERROGANTES

Además, ha aludido a las "obsesivas investigaciones" dirigidas contra la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las filtraciones de diligencias y actuaciones sometidas a reserva, así como la "creciente percepción social" de que determinados sectores policiales y judiciales "estarían impulsando investigaciones prospectivas orientadas más a la erosión política del Ejecutivo que a la persecución de conductas delictivas concretas".

Este contexto, ha argumentado, vuelve a plantear "interrogantes" sobre los mecanismos de control interno, la supervisión efectiva de las cadenas de mando y la capacidad de las instituciones para detectar y prevenir prácticas "incompatibles con los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento pleno al Estado de Derecho".

Por tanto, Pisarello ha pedido a Interior que especifique cuántos agentes y mandos policiales han sido cesados, sancionados o apartados de puestos de responsabilidad por su "participación en actuaciones vinculadas a la Operación Cataluña, la Operación Kitchen o el espionaje a adversarios políticos".

También ha instado al Gobierno a especificar si ha desplegado alguna investigación o auditoría interna para determinar si aún existen estructuras de 'policía patriótica', así como las actuaciones dirigidas a impedir "investigaciones prospectivas".

"¿Considera el Gobierno que las estructuras vinculadas a las cloacas del Estado han sido completamente desmanteladas?", ha preguntado el diputado al Ejecutivo.