La plaza de Colón empieza a llenarse con asistentes que portan banderas de España

Publicado 10/02/2019 11:44:39 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Colón de Madrid empieza a llenarse a las 11.30 horas con numerosos asistentes que portan banderas de España y que llegaban por las diferentes calles que confluyen en el lugar de la concentración.

Por la calle Génova, que desemboca en Colón, baja una multitud portando banderas. Por megafonía sonaba Manolo Escobar con su 'Viva España', 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat y 'Échame la culpa' de Luis Fonsi.

En la plaza, animados por 'El Pulpo', se corean lemas como "no necesitamos mediadores", "España no está en venta" y "Con la sobería nacional no se mercadea".

El lema Unidos por España es 'trending topic' en Twitter. La protesta arranca a las 12.00 horas bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'.

Los convocantes calculan que superarán con creces su previsión de que acudan más de 20.000 personas a la protesta y han puesto a disposición autobuses para los simpatizantes de sus partidos de fuera de Madrid que quieren participar en la concentración.