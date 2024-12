PNV arremete contra Belarra por amenazar al Gobierno y cree que solo quiere elecciones para "vencer a Sumar"

Recuerda a Podemos que no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso y que ellos están "en una esquina" del hemiciclo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha arremetido este jueves contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por mantener una posición "imprudente" de "amenaza" a la estabilidad parlamentaria del Gobierno y ha sugerido que los 'morados' únicamente quieren una convocatoria electoral por su "duelo particular" con Sumar.

Esteban ha negado que el apoyo de su formación a las enmiendas del PP a la reforma fiscal vaya a "poner en cuestión" la estabilidad parlamentaria, y ha pasado a cargar contra Belarra y su partido por, a su juicio, hacer lo propio.

"Quienes la ponen en juego son aquellos que una y otra vez están amenazando al Gobierno sin darse cuenta de que no hay una mayoría de izquierdas, y me refiero a Belarra", ha señalado el portavoz del PNV en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, antes de señalar que esta actitud le parece "absolutamente irresponsable".

Esteban ha sugerido que Podemos podría querer una convocatoria electoral y que su vocación no sea la de "mejorar la vida de la ciudadanía y que haya un gobierno de izquierdas". "Sino más bien que se convoquen elecciones y ellos intentar vencer en su duelo particular con Sumar, porque si no, no se entiende que estén amenazando continuamente al Gobierno", ha añadido.

LA RESPONSABILIDAD DEL PNV

El portavoz del PNV ha contrapuesto el proceder de Podemos con el de su formación. Ha asegurado que el PNV "podría presentar aquí muchas cosas en las que creo que conseguiría una mayoría alternativa", pero que "no lo hace" porque quiere "dar estabilidad" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Sé que no todo es posible y se que los socios son muy complicados, pero hay algunos que solo juegan a lo suyo, a su ideología y además con temas muy serios", ha abundado.

Por ello, ha reivindicado el papel parlamentario del PNV por ser "responsable" y dar "cierto equilibrio al Gobierno". "Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y fuera de la tribuna las cosas no van a cambiar", ha añadido.

"El PNV puede desequilibrar al Gobierno, ponerle en peligro y ponerle votaciones difíciles que perdieran una y otra vez, porque podemos buscar mayorías alternativas, y ella no, está en una esquina del hemiciclo", ha zanjado.