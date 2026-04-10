El PNV pide explicaciones a Marlaska ante las "constantes" agresiones con armas blancas en sitios públicos

Archivo - El diputado del PNV Mikel Legarda durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV Mikel Legarda pedirá explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la próxima sesión de control del Pleno del Congreso del miércoles, sobre cómo va a afrontar "la constante noticia de agresiones con armas blancas en lugares de uso público".

La pregunta registrada por Legarda, y recogida por Europa Press, llega después del acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Gobierno español y el vasco, tras la reunión mantenida a finales de marzo entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez, en la que se recoge el "endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos", una cuestión que, según se precisó el jefe del Ejecutivo vasco, preocupa sobre todo en el ocio nocturno, los festejos o el transporte público.

Ese acuerdo también incluyó la modificación del Reglamento de Armas para reducir ambigüedades y facilitar su aplicación, la incorporación de señalización visible en espacios públicos para informar a la ciudadanía de esta prohibición, la puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, con acceso para la Ertzaintza, así como el "impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva".

REFORMAR UN REGLAMENTO DE 1993

El marco legal hasta la fecha es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que considera falta grave portar, exhibir o usar armas prohibidas, y el Reglamento de Armas de 1993, que tiene limitaciones para actuar porque se rige por el tamaño del arma y prohíbe bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de 11 centímetros.

El Gobierno vasco ya había dicho que este marco legal se quedaba corto. De hecho, el pasado 20 de marzo el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió al Ejecutivo modificar esta ley con el objetivo de prohibir "completamente" el porte de armas blancas en las zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y accesos y en los espacios públicos o festivos en los que se produzcan aglomeraciones de personas.

Otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid llevan años reclamando un endurecimiento de la normativa de armas blancas ante el aumento de incautaciones de machetes utilizados en conflictos relacionados con bandas latinas.

A finales de febrero, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a diseñar "urgentemente" un plan integral de actuación frente al incremento del uso de armas blancas, que incluya revisar e incrementar los tipos prohibidos, actualizar la normativa sobre su compra o acceso y modificar el Código Penal para aumentar las penas vinculadas a su utilización.

Ya el PNV en 2007 PNV llevó a la Cámara Baja una moción en la que pedía al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que prohibiera la tenencia de armas blancas a menores de edad y personas con antecedentes penales. Actualmente, esta prohibida tanto la compra como la tenencia de armas blancas a menores de 18 años; pero contar con antecedentes no aparece como requisito para su prohibición.