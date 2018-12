El PNV responde al Rey que "el mayor legado" de la Constitución sería "que se reconociera a los vascos como nación"

Publicado 25/12/2018 12:32:42 CET

BILBAO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado, respecto a las palabras del Rey Felipe VI de que la Constitución española es el "mayor legado" para las nuevas generaciones, que "ése no es el mayor legado para las nuevas generaciones vascas". "El mayor legado para la nueva generación vasca sería que se reconociera a los vascos como una nación propia", ha asegurado.

Esteban ha comparecido esta mañana en Bilbao para valorar el discurso navideño del Rey, al que ha recordado que "si habla de integración, lo que habría que hacer es trabajar esa integración, porque hoy la Constitución no integra a todos".

En este sentido, ha destacado que esa integración que se consiguió en la Transición "no se dio por parte de todos", ya que el PNV no participó en la redacción de la Constitución ni en su apoyo. Además, ha considerado "llamativo" que el Rey no se pregunte "cómo es posible que el 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, faltaran cinco grupos políticos de los representados en la Cámara de los Diputados a esa celebración, gente que ha ido otros años anteriores y que ahora también muestra un desapego".

Según ha apuntado, "solo contando la fuerza y el apoyo popular de las fuerzas nacionalistas y vascas, es el 6,5% de la población del Estado. Esto si se suma a otras fuerzas que no fueron, como Compromís, o a la gente que puede estar en el entorno de Podemos y que siente una desafección hacia esa Constitución, puede ser todavía mayor".