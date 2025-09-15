Podemos acusa al Gobierno de "hipocresía vomitiva": Loa la protesta en La Vuelta pero reprime con el despliegue policial

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Pablo Fernández dice que Sánchez y el PSOE son "propalestinos asintomáticos" y llama a continuar con la "desobediencia civil"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al presidente y los ministros del Gobierno de desplegar una "hipocresía vomitiva" ante las protestas propalestinas en la Vuelta ciclista a España, dado que por un lado loan estas manifestaciones pero por otro organizan en Madrid un "blindaje policial" para "reprimir", "amedrentar" y "coaccionar" a los activistas.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en la sede de la formación morada en referencia a las movilizaciones con motivo de la última etapa de la competición ciclista en la capital, que motivaron su suspensión.

Ante ello, ha defendido que la "desobediencia civil" es una "obligación ética y moral" para reclamar a los distintos gobiernos europeos, entre ellos el de España, que cesen su "complicidad" y actúen con el "Estado genocida de Israel".

"Escuchar hoy a ministros del Gobierno alegrarse de las manifestaciones y de las protestas de ayer, cuando insisto, ayer el Gobierno blindó Madrid de policías, con tanquetas incluidas, mandando a reprimir y amedrentar a los manifestantes es de una hipocresía verdaderamente vomitiva", ha lanzado Fernández durante su comparecencia.

Para el dirigente morado, estas protestas son motivo de "orgullo" y ha proclamado que si el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu "pretendía blanquear su imagen" con la participación en La Vuelta del equipo Israel- Premier Tech, con la complicidad de la organización de la prueba y un Gobierno que "militarizó" ayer la capital, se ha conseguido lo contrario y lo que ha trascendido es la denuncia sistemátiva del genocidio contra el pueblo palestino. "Esta Vuelta la ha ganado Palestina", ha remachado.

Fernández ha insistido en sus fuertes críticas al Ejecutivo, al denunciar su "terrible" y "repulsiva" hipocresía por apoyar unas manifestaciones mediante su "política de titulares vacíos" pero organizar un dispositivo policial "sin precedentes" en Madrid que, a su juicio, buscaba coaccionar a los activistas. Aparte, ha sostenido que el Ejecutivo podía haber impedido la participación del equipo ciclista israelí pero no lo hizo.

El coportavoz de Podemos ha ahondado que si el Gobierno está tomando iniciativas contra Israel es por esa presión ciudadana, aunque ha desconfiado que el paquete de medidas contra el gabinete de Netanyahu al sospechar que el decreto de embargo de armas será un "fake".

"PROPALESTINOS ASINTOMÁTICOS"

Así, ha ironizado que Sánchez y los ministros del PSOE son "propalestinos asintomáticos" dado que se quedan en las meras palabras en lugar de tomar medidas reales y efectivas contra el Gobierno hebreo, como sería la ruptura de relaciones comerciales, diplomáticas, culturales y deportivas".

"No lo ha hecho porque no le ha dado la gana", ha espetado Fernández para exigir a Sánchez que "haga caso" a las exigencias que le trasladad la sociedad civil, e insistir de nuevo que es "abominable" escuchar a los ministros ensalzar las protestas en La Vuelta mientras tanto.

Finalmente, ha acusado al Gobierno de "estar riéndose", "pitorrearse" y "tomar el pelo a la gente" con un paquete de medidas frente a Israel que aún no está aprobado. "El Gobierno y Pedro Sánchez están vacilando a la ciudadanía española", ha zanjado.