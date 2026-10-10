Podemos acusa al sistema de "matar" con los desahucios y la precariedad y llama a "seguir el rastro del dinero"

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante su intervención en el acto 'Así de básico: paz, casa y trabajo', celebrado este sábado en Getafe (Madrid). - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha acusado al sistema económico de "matar" a través de los desahucios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda, y ha llamado a "seguir el rastro del dinero" para redistribuir la riqueza para el pueblo y no para "los de arriba" y las grandes empresas.

Durante el acto 'Así de básico: paz, casa y trabajo', celebrado este sábado en Getafe (Madrid), Montero ha centrado su intervención en el coste de la vida y en la responsabilidad que atribuye a los poderes económicos en el aumento de los precios. "Los problemas siempre están arriba, nunca abajo", ha afirmado, en un discurso en el que ha contrapuesto los intereses de las grandes empresas y los fondos de inversión a las necesidades de las familias trabajadoras.

Por su parte, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, que también ha intervenido en el acto, ha defendido la movilización social y la huelga general como herramientas para combatir el encarecimiento de la vivienda.

La secretaria general ha defendido la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para crear un verdadero parque público de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.

Durante su intervención, ha reclamado intervenir el mercado del alquiler y ha denunciado que los elevados precios de la vivienda "están absorbiendo buena parte de los salarios de la clase trabajadora", obligando a muchas personas a abandonar sus barrios y a vivir lejos de sus puestos de trabajo.

En este sentido, ha cuestionado la actuación de los principales partidos políticos y ha reclamado medidas que permitan garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Belarra también ha rechazado los discursos que presentan la inmigración como una amenaza y ha defendido que quienes abandonan sus países para buscar una vida mejor lo hacen, en muchos casos, para garantizar el futuro de sus familias.

La dirigente de Podemos ha apelado a ponerse en la situación de estas personas y ha planteado una pregunta: "Si tuvieras que darle de comer a tus hijos, ¿acaso no te buscarías la vida? ¿Acaso no te jugarías la vida en una patera?". Con esta reflexión, ha defendido que cualquiera haría lo mismo si tuviera que arriesgarlo todo para dar de comer a sus hijos, y ha acusado a la derecha de fomentar el odio y el racismo para desviar la atención de las desigualdades económicas y de quienes concentran la riqueza.

SUICIDIOS POR LOS DESAHUCIOS

Por su parte, Montero ha comenzado con su intervención recordando a varias personas que, según ha señalado, se han suicidado en contextos relacionados con desahucios, y ha citado el caso de Maricarmen Abascal.

A partir de estos casos, ha sostenido que la precariedad, la falta de vivienda digna y las dificultades para acceder a servicios públicos también constituyen formas de violencia. "Si te obligan a dar más de la mitad de tu salario en el alquiler, si te obligan a vivir en un zulo de 30 metros cuadrados o en una habitación con toda tu familia (...), te están matando", ha afirmado.

Montero ha señalado a los fondos de inversión y a los especuladores inmobiliarios como responsables del encarecimiento de la vivienda y ha cuestionado que se responsabilice de los problemas sociales a colectivos vulnerables, como las personas migrantes.

También ha criticado a las empresas que, a su juicio, se benefician de la subida de los alimentos o de la privatización de servicios sanitarios.

En este contexto, ha reclamado que la política se ponga "del lado de las personas, no de los negocios" y ha defendido que la riqueza se redistribuya para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Entre sus prioridades ha citado la reducción del precio de la vivienda y de la gasolina, el acceso a servicios públicos, los salarios dignos y la reducción de la jornada laboral.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia un mundo en paz y libre de guerras y genocidios.

CRÍTICAS Y REPROCHES AL PSOE

Montero también ha cargado contra el PSOE por su actuación ante el problema de la vivienda y le ha reprochado que evite señalar a los intereses económicos que, a su juicio, están detrás del encarecimiento. "¿Y qué va a hacer el PSOE con los escaños que obtenga en estas elecciones? Pues se va a poner una venda en los ojos, va a hacer cualquier cosa con tal de no mirar hacia arriba", ha afirmado.

Sobre el PP y Vox, ha afirmado que ambas formaciones protegerán a los sectores privilegiados y fomentarán el enfrentamiento entre ciudadanos. "Van a proteger a los de arriba y os van a pedir a todas y a todos que estéis muy enfadados con el de al lado y con el de abajo", ha señalado.