Podemos avisa: Sólo negociará el traspaso de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno culmine la regularización

Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este viernes de que su partido sólo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno acabe de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada.

"Primero regularización, primero, derechos", ha resumido Belarra en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si está dispuesta a sentarse con Junts con el fin de pactar la propuesta de los independentistas catalanes para la transferencia de inmigración en Cataluña, una de sus exigencias al Ejecutivo, con el que ha roto relaciones.

Ahora bien, ha insistido en que antes de abrir un hipotético diálogo con los de Carles Puigdemont, el Gobierno debe acometer "efectivamente" esa regularización. "A nosotras ya no nos valen las promesas vacías porque este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple", ha denunciado.

NO SÓLO EL PREÁMBULO ERA "RACISTA"

Eso sí, la dirigente de Podemos ha garantizado que si el Gobierno cumple, su partido no tendrá "ningún problema" con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas, pero ha puntualizado que, en el caso del traspaso a Cataluña que reclama Junts, Podemos sólo negociará un texto "sin racismo" en el preámbulo y en el resto de la iniciativa.

"Todo esto hay que cambiarlo, pero desde luego Podemos estará disponible para negociar", ha apuntado Belarra, incidiendo en que la política migratoria no puede estar basada únicamente en la represión contra las migrantes.

"Eso Podemos no lo comparte", ha señalado la diputada de Podemos, recordando que en sus once años de historia su partido "nunca" ha votado la Ley de Extranjería, contra la que luchan "con todas sus fuerzas".

Preguntada sobre el hecho de que el PP y Vox vayan a llevar a Europa la regularización de migrantes acordada con el Gobierno, Belarra ha comentado que ya sabían que la derecha española iba a tener una reacción "muy fuerte" contra "todo avance realmente transformador y todo avance que garantice derechos de las personas migrantes". "Pero nosotras lo vamos a defender con uñas y dientes", ha concluido.