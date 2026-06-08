Podemos censura que el Papa León XIV intervenga ante el Congreso: "El templo de la democracia convertido en una iglesia"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que se haya permitido al Papa León XIV realizar un discurso ante el Congreso, que supone convertir el "templo de la democracia en una iglesia", y ha tachado que su intervención ha sido una "oportunidad perdida" para reparar a las víctimas de abusos sexuales y de "bebés robados".

Tras ausentarse del discurso del pontífice en el hemiciclo, al igual que el BNG, Belarra ha pedido reflexionar qué pensaría la gente si en lugar del Papa hubiera intervenido un "ayatolá" -- el título de mayor rango en el clero islámico chii--, para proclamar acto seguido que "nadie lo comprendería".

La diputada 'morada' en el Congreso ha afirmado también que en un Estado aconfesional como el español "no ha lugar" la intervención de León XIV ante los diputados y senadores, argumentando que en ocho ocasiones han visitado el país los anteriores pontífices y en ningún caso se contempló la opción de dar un discurso en el Congreso porque es "algo completamente extemporáneo".

"Yo diría que hoy han convertido el templo de la democracia en una iglesia y yo creo que eso es algo que una democracia digna de tal nombre no se puede permitir", ha ahondado la líder de Podemos.

En cuanto al discurso, Belarra ha explicado que lo ha podido seguir desde su despacho en el Congreso y que, más allá de las "diferencias evidentes" que tienen en materia de educación y sobre el aborto, lo preocupante a su juicio "es que ha sido una oportunidad perdida" para reparar a las víctimas de los abusos de la Iglesia o de esos bebés robados que existen en España, que son miles de personas.

"QUÉ DIRÍA EL PSOE SI LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO FUERA DEL PP"

Por ello, ha censurado que León XIV no haya obligado a las congregaciones religiosas a que abran los archivos del patronato de protección a la mujer.

"Estaría muy bien preguntarse qué estaría diciendo el PSOE si en vez de una presidencia del PSOE aquí en el Congreso de los Diputados tuviéramos una presidencia del PP que hubiera propuesto que el Papa hablara ante el Congreso de los Diputados. Creo que la respuesta a esa pregunta se contesta por sí sola y que da una idea de que esta visita tenía otros objetivos", ha zanjado.