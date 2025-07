Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos de 2026 al freno del gasto militar y la ruptura de relaciones con Israel

Pablo Fernández reclama también un embargo de armas a Israel y una bajada por ley del 40 % del precio de los alquileres MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido este martes el freno al aumento del gasto militar, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el "estado terrorista y genocida" de Israel, un decreto de embargo de armas a ese país y a la bajada por ley de un 40% del precio de los alquileres como condiciones para que la formación morada apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2026.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa para hacer balance del curso político, un día después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurara que el Gobierno presentará unos PGE para 2026 "mejores desde el punto de vista social" y que negociará la aprobación de las cuentas con todos los grupos parlamentarios.

"Los votos de Podemos estarán para resolver los problemas de la gente y para transformar la sociedad", ha reivindicado Fernández, que ha argumentado que "los compromisos suscritos por la OTAN" y el acuerdo comercial sellado por la Unión Europea (UE) con Estados Unidos denotan que los presupuestos "podrían llevar aparejados un aumento importante, prácticamente inasumible, del gasto militar", así como "terribles recortes" para "pagar las armas y la energía" que la UE se ha "comprometido a comprar" a EEUU.

Esta situación podría derivar, según ha dicho, en el recorte del estado de bienestar. En ese sentido, el coportavoz de Podemos ha lamentado que "ya se estén produciendo recortes" en asuntos como la educación pública, el fondo de liquidez autonómica o los fondos europeos.

Fernández ha aducido que "tras dos años sin convocar presupuestos", el hecho de que a Sánchez le preocupe no tenerlos pueda deberse a que "está buscando excusas para convocar elecciones" en caso de no lograr los apoyos necesarios y que, de esta forma, "no se hable de la sumisión a los Estados Unidos, el rearme, la complicidad con el genocidio en Palestina o la corrupción".

Preguntado sobre si están manteniendo contactos con fuerzas políticas de izquierdas tras la propuesta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, de aglutinar a las formaciones de ese espectro en una misma candidatura para las próximas elecciones generales, el coportavoz de Podemos ha dicho que, hasta ahora, no han mantenido ninguna "conversación" al respecto.

"Esa propuesta que lanzaba Rufián es más una propuesta personal suya, de hecho ERC ha desmentido y ha dicho que no está en esa propuesta, con lo cual nosotros seguimos con esa hoja de ruta que es poner a la izquierda en pie, construir una alternativa netamente de izquierdas que apueste por la paz, por la regeneración democrática", ha zanjado.