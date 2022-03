Podemos constata el "matrimonio" de PP y Vox tras el acuerdo en Castilla y León, "bendecido" por Feijóo

Cree que Ayuso incurre en diversas versiones sobre el contrato que salpica a su hermano y ve la "estrategia clásica de un delincuente"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha afirmado que el acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León certifica el "matrimonio" de PP y Vox, con la "bendición" del futuro presidente popular Alberto Núñez Feijóo.

También ha lanzado que la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con diversas versiones sobre el polémico contrato de adquisición de mascarillas, con presuntas "mordidas" a su hermano, se asemeja a la "estrategia clásica del delincuente".

En declaraciones a Radio Cable, recogidas por Europa Press, ha ironizado que en Castilla y León han "resonado las campanas de matrimonio" entre Vox y PP, que se han prometido "amor eterno" en un momento "complicado" para los populares que apuestan ahora por una renovación de su liderazgo, en la figura de Feijóo.

Es más, ha destacado que el fututo presidente nacional el PP respalda ese pacto y confirma que ese relevo al frente del partido se consolida el PP "de siempre", ese que considera que la "corrupción es honorable" y que entrega un gobierno regional a la "extrema derecha", pese al recorte de derechos y libertades que implicará, a su juicio, para los ciudadanos de esa comunidad.

La también portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha recalcado que en esta comunidad, PP y Vox tiene más bien un "noviazgo", dado que la formación de Santiago Abascal no está en el Ejecutivo, y votan juntos en todas las decisiones importantes, como en los presupuestos regionales o a la hora de tumbar la comisión de investigación sobre la contratación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y por la vía de emergencia.

AYUSO NO TIENE ÁNIMO DE DAR EXPLICACIONES

De Ayuso ha indicado que que esperaba ver un "ánimo de dar explicaciones" sobre "todo lo que tiene que ver con su entorno y contratos" lanzados por la Comunidad de Madrid, pero lejos de ello ha optado por volver a "negar la mayor", "echar tierra" de por medio" y "contraatacar" al llevar a la Fiscalía acusaciones contra el Gobierno central.

En su opinión y bajo su experiencia como abogada, la deriva de la presidenta madrileña, en la que aprecia hasta cinco contradicciones sobre el polémico contrato que salpica a su hermano, se asemeja a la "estrategia clásica de un delincuente". Una postura que "no es seria" cuando la Fiscalía ha abierto diligencias y que, antes o después, este asunto se va a esclarecer.

La dirigente de Podemos ha calificado de "auténtica lástima" que el Tribunal Constitucional haya "tumbado" la regulación de los precios de alquiler de la ley catalana de vivienda, que se aplicaba ya en 61 municipios y estaba funcionando al suscribirse más contratos y bajar las rentas a inquilinos.

CONTRADICCIÓN ENTRE TC Y CGPJ SOBRE LA REGULACIÓN DEL ALQUILER

Tras incidir en que regular los alquileres "no es ningún trauma", pues lo hacen ya varios países europeos, Jacinto ha comentado que el TC anula est mecanismo de la ley catalana al entender que una autonomía no puede acometerlo, lo que en su opinión contradice la postura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley estatal de Vivienda, al sostener precisamente que las competencias eran de las comunidades.

Por tanto, la coportavoz de la formación morada ha advertido que "parece" existir una "voluntad manifiesta de no querer regular los precios" por parte de ciertas instancias, para aseverar qu el "debate competencial" no puede ser "excusa para no hacer nadad".

Finalmente, Jacinto ha subrayado que la nueva Ley de Vivienda prosigue su trámite parlamentario, tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de los grupos que conforman el "bloque del ladrillo", y confía en que sea mejorada desde los grupos progresistas y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda.